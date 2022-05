Ce pățesc părinții care au mai mulți copii. Vești triste privind îmbătrânirea lor

O echipă de oameni de știință de la Universitatea Columbia din New York, Statele Unite, care au analizat persoane mai în vârstă din 20 de țări din Europa și Israel cu mai mulți copii, a constatat că părinții cu cel puțin trei urmași îmbătrânesc mai repede, având un efect negativ asupra funcției cognitive.

Cercetătorii sugrează că stresul și povara financiară a unui copil suplimentar ar putea accelera îmbătrânirea, potrivit Daily Mail.

Studiul, care a fost publicat pe 26 aprilie 2022 în revista Demography, indică faptul că ”efectul negativ asupra persoanelor cu trei sau mai mulți copii asupra funcției cognitive nu este de neglijat, este echivalent cu 6,2 ani de îmbătrânire”.

Cercetătorii au analizat informații din baza de date Survey of Health, Aging and Retirement in Europe (SHARE) pentru a examina măsura în care a avea trei sau mai mulți copii față de cei cu doi, afectează cauzal funcția cognitivă în perioada de bătrânețe.

Experții au cercetat eșantioane ale populației de peste 65 de ani din 20 de țări din Europa Centrală și de Nord, precum Franța, Germania, Țările de Jos, Suedia, Elveția, Spania (nu și România), etc și Israel.

”Înțelegerea factorilor care contribuie la o cunoaștere optimă a vieții târzii a oamenilor este esențială pentru asigurarea îmbătrânirii cu succes la nivel individual și social, în special în Europa, unde dimensiunea familiei s-a micșorat și populațiile îmbătrânesc rapid”, a spus dr. Vegard Skirbekk, autor al studiului.

Concluzia studiului a fost valabilă atât pentru bărbați, cât și pentru femei. A avea un copil în plus poate implica costuri financiare mari, reducând venitul familiei și crescând probabilitatea de a coborî sub pragul sărăciei.

Această scădere a nivelului de trai ar putea contribui la declinului cognitiv, potrivit cercetătorilor. Stresul de a avea copii suplimentari poate juca, de asemenea, un rol, cu mai puțin timp pentru relaxare și investiții în activități de stimulare cognitivă.