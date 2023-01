Sute de locuri neocupate la rezidențiat într-un mare centru universitar. Medic: ”Am văzut tot mai puţin interes în rândul tinerilor”

Directorul medical al Institutului Inimii “Nicolae Stăncioiu” din Cluj-Napoca, Adrian Molnar, a afirmat că cele 600 de locuri rămase libere la Rezidenţiat sunt cele deficitare pe piaţa medicală din România, dar şi cele foarte dificile, precizând că tinerii se îndreaptă spre specialităţi în care este mai puţin stres, temându-se că nu vor avea unde să lucreze după terminarea specializării.

Adrian Molnar a fost întrebat, luni, la Prima News, de ce există atât de multe de locuri neocupate la Rezidenţiat.

“Am rămas surprins când am auzit că în sesiunea din toamna anului trecut de la Rezidenţiat au rămas aproape 600 de locuri neocupate în specialităţi care sunt şi aşa deficitare pe piaţa medicală din România. Sunt specialităţile care sunt foarte dificile, cum ar fi Terapia Intensivă, medicina de urgenţă, specialităţile chirurgicale în general. Care ar fi explicaţia? Discutând cu colegii mei şi cu persoane din staful DSP-ului de la noi am creionat un scenariu. Cred că acestea sunt specialităţi foarte, foarte dificile şi în perioada de învăţare de specializare, dar mai ales după aceea, practica medicală în aceste specialităţi impun un stres permanent, un consum permanent, o viaţă cel puţin dificilă”, a afirmat Adrian Molnar.

El a precizat că în urmă cu zeci de ani era o bătălie mare pentru ocuparea unei specialităţi foarte căutate, iar acest lucru nu mai este valabil în prezent.

“Dacă m-aş referi la specialitatea mea de chirurgie cardio-vasculară este prima dată când din numărul de patru locuri scoase la rezidenţiat unul a rămas neocupat. Dar noi stăm bine. Mă uitam pe statistica publicată de Ministerul Sănătăţii la Iaşi, din cinci locuri scoase la concurs nu s-a ocupat niciunul, la Târgu Mureş nu s-au ocupat două posturi. Zece posturi nu au fost ocupate în specialitatea de chirurgie cardio-vasculară, o specialitate care când eu am dat examenul, în urmă cu 30 de ani era o bătălie mare pentru a ocupa, era o specialitate care era foarte căutată. Şi anii următori”, a mai afirmat directorul medical de la Institutul Inimii din Cluj-Napoca.

El a completat că tinerii se îndreaptă către specialităţi în care este mai puţin stres.

“Apoi, pe măsură ce a trecut timpul am văzut tot mai puţin interes apare în rândul tinerilor. La chirurgia generală sunt aproape 100 de locuri neocupate pe ţară. Ceea ce e fantastic de frustrant şi de neînţeles. Per total, dacă ne uităm pe locurile rămase neocupate am observat că tinerii astăzi se îndreaptă spre specialităţi în care este mai puţin stres după aceea, după obţinerea specialităţii, o activitate care se poate încheia la miezul zilei şi specialităţi care pot fi practicate la nivel de cabinet. Sigur că îngrijorarea principală a tinerilor este că după terminarea specializării ei nu au un loc de muncă unde să activeze. Locurile sunt foarte puţine la nivel naţional, sunt spitale care au promise că se vor deschide şi nu s-au deschis, în spitale care la ora actuală funcţionează numărul de locuri este limitat, depinde de pensionarea unor alţi medici”, a mai declarat Adrian Molnar.

Ministrul Sănătăţii Alexandru Rafila a decis organizarea unei sesiuni extraordinare a concursului de rezidenţiat în data de 14 mai 2023, pentru cele 628 de locuri şi posturi rămase neocupate în sesiunea noiembrie 2022, care sunt în specialităţi deficitare, precum medicina de urgenţă, medicina de familie, chirurgie generală, neonatologie.