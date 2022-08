Expații tind să încaseze venituri mai mari decât colegii lor de profesie din țările de origine. Taxele sunt un factor major, mulți expați aleg să locuiască în țări care au o cotă de impozitare mai mică decât în țările lor de origine.

Un sondaj realizat de Employment Conditions Abroad (ECA) oferă date de referință detaliate despre salariile expatilor în diverse tari. Sondajul a arătat că există zece țări în care expații obțin venituri mai mari decât media globală, potrivit expatfocus.com.

Sondajul a inclus peste 300 de companii globale din 170 de țări, cu peste 10.000 de angajați din întreaga lume. Un pachet de beneficii standard pentru un post de manager de nivel mediu, în afară de salariu, include costuri de relocare, locuință, asigurări medicale și educație, printre altele.

Pe baza economiei, populației, culturii și resurselor, fiecare țară oferă diferite locuri de muncă.

Țările Europene cu cele mai bine plătite joburi pentru expați

1. Marea Britanie

Potrivit sondajului My Expatriate Market Pay Survey de la ECA, Regatul Unit se află în top cu cele mai avantajoase salarii pentru expați. Pachetul total mediu profesioniștii de nivel managerial mediu în Marea Britanie este de aproximativ 430.000 $ anual.

Sectorul serviciilor din Marea Britanie este principalul motor al economiei țării, iar acesta reprezintă aproape 80% din PIB-ul total. Principalele sectoare de servicii includ afaceri, domeniul bancar și asigurări. Marea Britanie are, de asemenea, printre cele mai mari economii de producție din lume. Jucătorii cheie din industria aerospațială au ca bază Marea Britanie. Este, de asemenea, țara celor mai puternice companii farmaceutice din lume. Din punct de vedere istoric, industria auto și a construcțiilor au fost proeminente în țară.

2. Elveția

Expații care lucrează în Elveția câștigă un salariu mediu de 178.616 euro anual, care este aproape dublul mediei globale, fiind cel mai mare din lume. Elveția s-a clasat în fruntea clasamentului datorită combinației dintre venituri mari și o cultură remarcabilă a muncii.

Capitala Elveției, Geneva, găzduiește sediul european al Națiunilor Unite. Țara este considerată a fi cea mai bună locație pentru o carieră în străinătate și mai mult de jumătate dintre cei chestionați de HSBC au susținut că echilibrul dintre viața profesională și cea personală este unul foarte satisfăcător.

Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că, deși Elveția s-a clasat pe primul loc în ceea ce privește bunăstarea financiară a expaților, ea ocupă un loc mult mai mic în cultivarea relațiilor și a vieții sociale. Costul vieții în Elveția este, de asemenea, incredibil de ridicat, iar prețul alimentelor este cu aproximativ 70% mai mare decât media europeană. Costurile de sănătate sunt și ele mari în Elveția. IT, serviciile financiare și biotehnologia au fost cele mai populare domenii.

3. Luxemburg

Celor cu studii superioare, calificări, abilități specifice și experiență în câmpul muncii le va fi ușor să obțină un loc de muncă în Luxemburg. Țara are un sector de servicii solid, bazat pe tehnologie de ultimă oră. Există, de asemenea, scutiri fiscale speciale pentru expați.

Industria siderurgică a fost una dintre principalele generatoare de venit, dar astăzi reprezintă doar 7% din economie. Cu toate acestea, Luxemburg încă găzduiește cel mai mare producător de oțel din lume. Astăzi, finanțele și tehnologia sunt domeniile predominante, cu aproape 150 de bănci și o mulțime de angajați în sectorul financiar.

Luxemburgul s-a promovat din ce în ce mai mult ca un hub tehnologic, iar companii precum Amazon și Skype își au sediul european aici.

4. Olanda

Olanda are o serie de companii internaționale ce oferă oportunități de angajare pentru expați. Există, de asemenea, multe agenții de recrutare. Olanda are o economie stabilă, cu multe investiții străine, care primește un impuls din condițiile fiscale favorabile ale țării. Aproape 21% din populație este formată din străini și minorități etnice.

Există o cerere mare de lucrători cu calificare înaltă, cunoscuți și sub denumirea de „lucrători cu cunoaștere”, și există un proces de imigrare rapid pentru a recruta persoane care se potrivesc, inclusiv specialiști IT și cei care lucrează în sectorul financiar și cei care lucrează în sectorul financiar, în vânzări și marketing. De asemenea, e nevoie de forță de muncă și în domeniul sănătății și educației.

5. Germania

Instituția Federală Germană pentru Cercetarea Populației a realizat un studiu care a relevat că o treime dintre expații din țările din afara UE au obținut un loc de muncă în Germania în decurs de 12 luni.

Germania are un deficit de muncitori calificați în multe profesii, cum ar fi oamenii de știință, matematicienii, inginerii, specialiștii IT și medicii. De asemenea, sunt disponibile locuri de muncă în ospitalitate și predare engleză.

Cele mai bine plătite joburi din lume

1. Medici

Medicii câștigă bine în majoritatea părților lumii. Dar există unele regiuni în care medicii cu înaltă calificare sunt plătiți mult mai mult. Medicii pot câștiga între 120.000 și 290.000 de dolari anual în Olanda și Elveția.

2. Finanțe

Unele dintre cele mai bine plătite locuri de muncă din domeniul financiar includ analişti financiari, manageri financiari şi directori financiari. Cu toate acestea, aceste locuri de muncă sunt concentrate în principal în țări asiatice precum China, Singapore, Japonia și Hong Kong. Salariul aproximativ anual pentru aceste locuri de muncă este între 60.000 și 200.000 $ pe an.

3. Inginer petrolier

Inginerii petrolieri sunt recompensați pentru dificultatea sarcinilor lor cu venituri mari. Venitul anual aproximativ al unui inginer petrolier este de la 40.000 la 150.000 $.

4. Pilot

Piloții sunt printre cei mai bine plătiți profesioniști. Și aici domină țări asiatice precum China și Hong Kong, pe lângă Emiratele Arabe Unite, Qatar și Arabia Saudită. Salariul mediu este între 50.000 și 250.000 $ anual.

5. Profesor de engleză

Predarea limbii engleze în străinătate vine cu un salariu rezonabil. Cele mai bune salarii ajung la 4.000 de $ pe lună.

6. IT

Există întotdeauna o cerere pentru locuri de muncă în IT în toate orașele mari ale lumii. Țări precum Belarus și Germania oferă salarii mari pentru cei cu abilități și experiență. Salariul mediu pentru cei care lucrează în IT este între 50.000 și 150.000 $ pe an.

7. Farmacist

Intervalul de salariu pentru farmaciști este între 65.000 USD – 135.000 $ anual.

8. Inginer

Salariul unui inginer depinde de nivelul de calificare. În Germania există o cerere în creștere pentru ingineri mecanici și electrici deoarece țara are o industrie de producție extinsă. Venitul tipic al unui inginer se poate încadra între 50.000 și 102.992 $ anual.