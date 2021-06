Pandemia a lasat efecte adanci pe piata muncii: Peste jumatate dintre salariatii la nivel global si-ar da demisia daca nu li se ofera flexibilitate

Era de asteptat ca perioada pe care am traversat-o sa aiba efecte asupra pietei muncii. Totusi, nimeni nu ar fi putut anticipa asa ceva. In momentul de fata, noua din zece angajati isi doresc flexibilitate in alegerea locului de unde muncesc si a programului de lucru. Daca ar putea opta, peste jumatate (54%) dintre respondentii angajati ar alege un program de lucru flexibil, arata un studiu recent.

Pentru 40% dintre angajatii intervievati la nivel global de importanta maxima ar fi flexibilitatea in privinta locului din care muncesc, se arata in studiul EY "Work Reimagined Employee Survey.

Nu mai putin de 16.000 de angajati din 16 tari, din domenii diverse si ocupand diferite pozitii, au fost chestionati in cadrul studiului, cel mai amplu din lume pe aceasta tema. Cercetarea e menita sa arate care este noua normalitate, nascuta dintr-o lunga perioada de pandemie.

Per ansamblu, angajatii si-ar dori sa lucreze in regim de telemunca intre doua si trei zile pe saptamana, dupa incheierea pandemiei. Odata cu relaxarea restrictiilor sanitare din tarile lor, 22% dintre acestia ar prefera sa lucreze integral la birou, iar 33% dintre respondentii angajati si-ar dori o saptamana de lucru mai scurta.

Mai mult, doua treimi considera ca productivitatea lor poate fi masurata cu precizie indiferent de locul unde muncesc si ca acest proces nu reprezinta un impediment pentru flexibilizare.

Peste jumatate (54%) dintre angajatii care au participat la studiu se gandesc sa plece de la actualul loc de munca dupa incheierea pandemiei, daca nu li se ofera un anumit grad de flexibilitate in privinta locului de unde lucreaza si programului de la job.

Printre cei mai hotarati in a-si schimba locul de munca daca nu primesc flexibilitatea dorita se numara managerii/liderii, angajatii cu functii in departamentele de tehnologie si financiare si cei cu persoane in ingrijire.

La polul opus, angajatii care cel mai probabil nu si-ar parasi actualul loc de munca sunt, in general, membrii generatiei "baby boomers", persoanele cu o vechime de peste 10 ani la locul de munca actual si cei care activeaza in sectorul guvernamental sau in educatie.

Faptul ca angajatii si-ar dori sa lucreze mai mult de acasa vine si cu alte schimbari la pachet. Astfel, studiul a mai scos la iveala faptul ca aproape jumatate dintre salariatii intervievati (48%) isi doresc ca organizatiile lor sa le imbunatateasca echipamentele de lucru de acasa (de exemplu, monitoare si casti audio suplimentare).

In plus, un procent de 47% dintre respondenti ar dori sa li se ramburseze costurile cu serviciile de telefonie/conexiunile la internet de mare viteza, se mai arata in studiul citat de wall-street.ro.

Totusi, in pofida tranzitiei catre noile modalitati de lucru si a adoptarii tehnologiilor pentru intalniri virtuale, 67% dintre respondenti si-ar dori sa calatoreasca in regim moderat spre frecvent in interes de serviciu, dupa incheierea pandemiei provocate de COVID-19, un procent in crestere fata de 49% inregistrat in editia anterioara a studiului.

Romanii s-au obisnuit cu munca de acasa si nu vor sa renunte la ea

Nu esti singurul care vrea un job macar partial remote. Sunt tot mai multe persoanele ca tine. Un studiu recent, citat de Ziarul Financiar, de aceasta data realizat in Romania, a aratat ca persoanele aflate in prezent in cautarea unui loc de munca se asteapta sa lucreze una - doua zile pe saptamana de acasa in urmatoarele 12 luni.

Mai mult, nu doar ca angajatorii par ca vin in intampinarea dorintei lor, dar circa 35% dintre acestia spun ca sunt dispusi sa isi lase angajatii sa lucreze de acasa chiar patru zile pe saptamana.

Telemunca si legislatia

Pentru ca telemunca, practicata in pandemie si pe alocuri si acum, nu va ajunge prea curand istorie, iata cum e reglementata aceasta in Romania.

In Romania, telemunca a fost reglementata in urma cu trei ani, prin legea 81 din 2018, aminteste wall-street.ro. Pentru ca o activitate sa poata fi incadrata in aceasta categorie, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, simultan:

- angajatul trebuie sa lucreze cel putin o zi pe luna din alta parte decat de la birou;

- activitatea se desfasoara cu ajutorul tehnologiei informatiei si comunicatiilor.

Cu alte cuvinte, salariatul poate sa lucreze de la domiciliu, dintr-o cafenea sau din parc si trebuie sa foloseasca internetul, telefonul, laptopul, computerul sau o tableta.

Conditii importante stabilite prin contract de munca sau act aditional

Programul de lucru se stabileste de comun acord, de catre angajat si angajator, insa trebuie sa se respecte prevederile contractului individual de munca sau pe cele ale celui colectiv;

- angajatorul are dreptul de a verifica activitatea salariatului, pentru a se asigura ca acesta isi indeplineste atributiile;

- tot angajatorul este cel care trebuie sa puna la dispozitia salariatului echipamentele de lucru - telefon mobil, laptop, tableta -, in afara cazului in care cele doua parti stabilesc altceva.

In timp ce nu pot fi negate avantajele acestui sistem de munca nici pentru angajatori (costuri mai reduse, birourile fizice fiind eliminate, la fel si chiriile aferente), cat si pentru angajati (eliminarea drumului pana la munca si inapoi si costul aferent, printre altele), este clar pentru toata lumea ca un astfel de stil de lucru nu e pentru oricine.

Nu poate fi negat impactul psihologic negativ al activitatii in regim de telemunca. Acesta era cunoscut inca dinainte de pandemie. Un studiu realizat in 2017, de catre o fundatie europeana, a stabilit ca 41% dintre telesalariati se simt mai stresati, spre deosebire de 25% dintre cei care lucreaza de la birou.

Pe langa stres, sunt destui cei care nu se pot concentra suficient in alt mediu decat cel office, iar marea teama a angajatorilor e lipsa de productivitate a unora dintre salariatii lor.

Apoi, recent s-a descoperit ca nu sunt putini angajatii care nu mai pot separa munca de restul vietii, acestea impletindu-se in acelasi plan fizic, acasa, si tot deloc putini sunt si cei care, din acelasi motiv, lucreaza si peste program.

In concluzie, telemunca este o solutie de viitor pentru domeniile care se bazeaza pe tehnologia informatiei si a comunicatiilor, insa ramane viabila doar daca este combinata in mod optim si cu activitatea la birou. In acest fel, angajatorii si angajatii beneficiaza de cele mai multe dintre avantaje si elimina majoritatea neplacerilor, spun specialistii.