Se schimba radical concursurile de angajare la stat pe posturi de functionari publici. In ce consta examenul si cum va decurge interviul cu viitorul sef

Romanii care vor sa se angajeze la stat nu vor mai fi nevoiti sa memoreze pagini intregi de legislatie pentru fi admisi pe un post de funtionar public. Din 2022 se schimba radical metoda de examinare a candidatilor care doresc sa intre in sistemul public de stat. Noul mod de testare vizeaza, printre altele, verificarea aptitudinilor in domeniul IT si al limbilor straine si se va aplica intr-o prima faza doar pentru adminsitratia publica centrala si serviciile publice deconcentrate. La nivelul primariilor reforma in domeniul angajarilor nu este vazuta cu ochi buni.

Liviu Malureanu, presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici (ANFP), a explicat pentru ziare.com in ce consta schimbarea evaluarii candidatilor in vederea angajarii pe un post de functionar public. Malureanu a precizat ca la baza examinarii nu vor mai sta sutele de pagini de legislatie pe care un candidat trebuia sa le memoreze pentru a fi capabil sa raspunda corect unor intrebari de tip grila, ci testele EPSO folosite in toata Uniunea Europeana.

Aceste testari evalueaza capacitatea de a gandi logic si de a intelege informatii de natura verbala si numerica, competentele Microsoft Office, competente din domeniul finantelor, abilitati lingvistice, comportamentul candidatului in situatii profesionale. Testul este diderit in functie de domneiul de activitate si de nivelul functiei dorite.

Examenul de angajare va presupune doua etape. Prima, cea de preselectie, in timpul careia candidatului ii vor fi testate abilitatile generale. Odata depasita aceasta etapa, candidatul va intra intr-o baza de date a functionarilor publici, pe categorii, specializari, experienta, iar de aici insitutia angajatoare isi va putea recruta viitori angajati in functie de ce nevoi are. Acestia vor intra din nou intr-un concurs

"In a doua etapa, institutiile care doresc sa angajeze analizeaza persoanele din baza de date care au trecut de preselectie, urmeaza un interviu cu angajatorul. Vom iesi astfel din acea situatie in care candidatii trebuiau sa memoreze legi pentru ca astazi avem aceste informatii la un click distanta. Important este sa stii sa aplici legea, sa stii unde sa o cauti, cum sa o cauti", a explicat Liviu Malureanu.

Interviul in sine nu se rezuma doar la o discutie cu angajatorul, ci vor fi analizate competentele in baza unui studiu de caz, unui exercitiu in timpul caruia candidatului I se va cere sa explice cum va reactiona intr-o situatie data. Interviul poate dura cateva zeci de minute timp in care comisia pune intrebari astfel structurate incat sa poata fi evaluate toate competentele obligatorii pentru a face fata postului solicitat.

Inclusiv posturile disponibile vor fi scoase la concurs altfel decat se face in prezent, a explicat Malureanu. "Nu vom scoate la concurs un post dintr-o anumita agentie, de exemplu, ci pentru o categorie intreaga de juristi, economisti etc. Candidatul vine, aplica, este preselectat, sustine testele respective, le trece si intra intr-o baza de date a corpului functionarilor publici. Ulterior, Agentia de Mediu, de exemplu, vine si chestioneaza baza de date si cere un jurist. Sunt disponibil cinci sa spunem, urmeaza apoi interviurile, studiile de caz si ulterior Agentia decide pe cine anagjeaza", a explicat presedintele ANFP.

Acesta sustine ca incepand de anul viitor va fi implementat acest nou sistem de recrutare, mai intai pentru functionarii debutanti si pentru inalti functionari pentru structurile centrale si deconcentrate, iar din 2023 sistemul se va aplica la nivel national, mai putin in primarii.

"Momentan partea de local nu este agreata. Fiind ceva nou, probabil ca este o teama, o rezistenta interenta fata de schimbare. Si logistic este putin mai greu in momentul de fata pentru ca cei care dau concursuri trebuie sa se deplaseze la aceste centre de evaluare", a explicat presedintele ANFP.

Modificarea privind modalitatea de angajare in posturile de functionari public vizeaza in primul rand eliminarea angajatior blindati de diplome, dar care nu sunt capabili sa interpreteze o lege sau sa deschida un calculator.

"Sa nu ne mai trezim cu soferi care habar nu au sa citeasca un text sau sa scrie care devin functinari. Daca nu reusesti sa deschizi un calculator, sa faci niste teste de logica vei fi depistat la preselectie. Vrem sa evitam sa ne mai intalnim cu astfel de cazuri", sustine Malureanu.

Acesta a explicat ca in prezent sunt premise angajarile pe posturi de functionari publici pana in luna septembrie.

Potrivit ANFP,

la nivel central (Ministere, Agentii Nationale etc) numarul total de posturi de funtcionari publici (ocupate+temporar ocupate+vacante+temporar vacante) - 22464

Si numarul posturilor ocupate (ocupate + temporar ocupate) - 17078

Numarul de posturi de functionari publici la nivel de deconcentrate (agentii judetene, inspectorate judetene etc)

Total de posturi (ocupate+temporar ocupate+vacante+temporar vacante) - 52385

numarul posturilor ocupate (ocupate + temporar ocupate) - 44764

La nivel local (primarii si agentii locale) numarul de posturi de functionari publici (ocupate+temporar ocupate+vacante+temporar vacante) - 99564

Si numarul posturilor ocupate (ocupate + temporar ocupate) - 74437

In total, in Romania sunt peste 170.000 de posturi de functionari publici.