Unu din trei romani nu se simte in siguranta la locul de munca. Angajatii se declara epuizati BAROMETRU

Un procent de 35% dintre romani nu se simt in siguranta la locul de munca, unul din trei se afla intr-un maraton de conferinte, iar 33% se simt epuizati, arata rezultatele studiului "Barometrul Up4Work", o initiativa menita sa identifice in ce masura modul de a munci al romanilor s-a schimbat in context pandemic, lansat marti.



De asemenea, una din cinci persoane a afirmat ca a intampinat greutati in a lucra de acasa si a fi parinte, in acelasi timp.

Conform barometrului, la aproape un an si jumatate de la debutul pandemiei, motivatia de a munci a romanilor s-a schimbat fundamental. Astfel, in topul celor mai importante caracteristici pentru un loc de munca bun, conform angajatilor romani, se regasesc: siguranta la job (75%), echilibrul munca - timp liber (67%) si munca relevanta, cu sens (52%). Salariul sau beneficiile extrasalariale sunt importante pentru mai mult de 40% dintre romani.

"Modul in care muncim s-a schimbat fundamental in ultimii ani, iar contextul pandemic a avut o contributie in acest sens. Astfel, e important sa intelegem ca un

loc de munca pe care te poti baza si unde poti lucra in siguranta a devenit o valoare fundamentala pentru angajatii romani, care pun din ce in ce mai mult accent

pe echilibrul munca-timp liber, ceea ce arata ca romanii nu mai sunt dispusi sa accepte stresul precum in trecut. Faptul ca mai bine de jumatate dintre romani cauta

un loc de munca relevant, cu sens si ca mai bine de jumatate (59%) ar munci si daca ar avea suficienti bani sa se intretina arata ca forta de munca in Romania devine

din ce in ce mai sofisticata si ca angajatii romani cauta un serviciu care sa le ofere inclusiv satisfactii non-materiale", a declarat sociologul Barbu Mateescu.

Barometrul Up4Work, realizat de Up Romania in iunie 2021, mai semnaleaza ca angajatii care au lucrat de acasa nu au mai pierdut timp in trafic, insa o parte

dintre ei au folosit timpul castigat pentru a-si indeplini sarcinile zilnice. 57% au lucrat intre 6 si 10 ore online, in timp ce unul din 10 romani a folosit tehnologia

pentru a lucra mai mult de 10 ore pe zi.

In procesul de adaptare la lucrul de acasa, angajatii s-au lovit de unele obstacole cum ar fi: lipsa unui spatiu adecvat (27%), diverse intreruperi cauzate de sarcini

domestice (23%) si lipsa tehnologiei sau a echipamentului pentru a-si desfasura activitatea (17%). In plus, detasarea fata de responsabilitatile zilnice nu a fost posibila pentru o treime dintre romanii care nu au fost in concediu.

Barometrul Up4Work a fost realizat in perioada 3 - 10 iunie pe platforma online iVOX, iar la acesta au participat 1.362 de respondenti. Metodologia folosita

pentru culegerea datelor a fost CAWI (interviuri asistate online), iar esantionul este reprezentativ pentru populatia Romaniei care utilizeaza internet, 18+ ani, din mediul urban.

Grupul Up este un grup international, prezent in peste 30 de tari. Zi de zi este alaturi de 29 de milioane de persoane din intreaga lume prin zeci de marci de produse si servicii, precum tichete, carduri sau aplicatii mobile.

Up Romania face parte din Grupul Up si deserveste peste 25.000 de clienti si 800.000 de beneficiari. Cu o prezenta de 19 ani in Romania, compania ofera diverse

instrumente de motivare si solutii financiare avantajoase pentru performanta business-ului companiilor.