Liz Truss, principala favorită pentru funcția de premier, nemulțumită de ”cultura de muncă” a britanicilor: ”În China este foarte diferit”

Ministrul britanic de Externe în exerciţiu, Liz Truss, care asipră la postul de şefă a Partidului Conservator şi de premier, consideră că britanicii ar trebui să muncească mai mult, relatează AFP.

Într-o conversație divulgată marți, 16 august, Truss a atacat cultura de muncă a britanicilor.

”Există o problemă fundamentală în raportul cu munca” în Regatul Unit, a spus Liz Truss, şefa diplomaţiei în guvernul demisionar al lui Boris Johnson, în această înregistrare publicată de cotidianul The Guardian pe site.

"..We say it's Europe that's causing the problems, that it's migrants, but actually what needs to happen is a bit more graft.." pic.twitter.com/4s6ZX4ARCc— Farrukh (@implausibleblog) August 16, 2022