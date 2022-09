Liz Truss, actualul ministru britanic de Externe, dar și ministrul pentru Femei și Egalități, a câștigat șefia Partidului Conservator din Marea Britanie și va deveni prim-ministru, scrie BBC.

UPDATE 15.36 Liz Truss a afirmat că este o onoare să fie aleasă în funcţia de lider al Partidului Conservator. Ea a mulţumit membrilor de partid ”pentru organizarea unuia dintre cele mai lungi interviuri de angajare din istorie”, relatează The Guardian, citat de news.ro.

”În timpul acestei campanii, am făcut campanie în calitate de conservator şi voi guverna în calitate de conservator. Şi, prietenii mei, trebuie să arătăm că ne vom îndeplini promisiunile în următorii doi ani”, a adăugat ea.

”Voi oferi un plan îndrăzneţ de reducere a impozitelor şi de creştere a economiei noastre. Mă voi ocupa de criza energetică, de facturile la energie ale oamenilor, dar şi de problemele pe termen lung pe care le avem în ceea ce priveşte furnizarea energiei. Şi mă voi ocupa de Serviciul Naţional de Sănătate”, a mai spus noul premier.

”Dar toţi vom livra pentru ţara noastră. Şi mă voi asigura că folosim toate talentele fantastice ale Partidului Conservator, ale membrilor geniali ai Parlamentului şi colegilor noştri, consilierilor noştri fantastici, europarlamentarilor, ale activiştilor şi membrilor noştri din toată ţara. Pentru că, prietenii mei, ştiu că vom reuşi. Şi vom oferi o mare victorie pentru Partidul Conservator în 2024. Vă mulţumim”, a conchis ea.

De asemenea, ea a mulţumit familiei, prietenilor şi susţinătorilor săi şi a adus un omagiu rivalilor săi, în special lui Rishi Sunak.

Noul premier al Marii Britanii i-a mulţumit ”prietenului său, Boris Johnson”.

”Boris, te-ai ocupat de Brexit. L-ai zdrobit pe Jeremy Corbyn, ai lansat vaccinul. Şi l-ai înfruntat pe Vladimir Putin. Ai fost admirat de la Kiev la Carlisle”, a declarat Truss.

”Prieteni şi colegi, vă mulţumesc că v-aţi pus încrederea în mine pentru a conduce marele nostru Partid Conservator, cel mai mare partid politic de pe Terra”, a evocat ea.

Truss a adăugat că viziunea partidului – ”în ceea ce prieşte libertatea, capacitatea de a-ţi controla propria viaţă, impozitele mici, responsabilitatea personală” – rezonează cu publicul. De aceea, Partdul Conservator a câştigat în 2019.

This is how Liz Truss reacted to her election as prime minister.

She thanked everyone "for organizing one of the longest job interviews in history". pic.twitter.com/kuXIQEvGbJ— NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2022