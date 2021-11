Lider USR, după votul liberalilor: „În locul reformelor, PNL a ales hoția alături de PSD”

O primă reație din partea USR cu privire la votul BPN al PNL privind începerea negocierilor cu PSD a venit din partea purtătorului de cuvânt al partidului, Ionuț Moșteanu. Acesta a susținut că în locul reformelor alături de USR, PNL a ales „hoția alături de PSD”.

„În locul reformelor alături de USR, PNL a ales hoția alături de PSD.

O mână de lideri PNL împinși de la spate de Klaus Iohannis au ales să trădeze votul primit acum un an. Pentru a-și păstra privilegiile lor, au ales să răpească șansa istorică la modernizare pe care România o avea printr-o guvernare de centru-dreapta.

După ce am înghețat în stradă la OUG 13 cu sutele de mii, suntem aproape să vedem din nou justiția pe mâna PSD.

USR s-a luptat 4 ani, din Parlament și din stradă, împotriva PSD. Din opoziție am reușit să-i blocăm. De la Guvernare am luptat pentru a pune România pe o direcție reformistă, în care profesioniștii își găsesc locul în administrație, iar înțelegerile pe sub masă nu își mai au locul.

Nu am cedat și nu vom ceda presiunilor. Minciuna are picioare scurte și românii nu îi vor uita pe cei ce i-au mințit.

Lupta USR merge mai departe”, a scris Ionuț Moșteanu pe pagina sa de Facebook.





Reamintim că luni 8 noiembrie, Biroului Politic Național al PNL a decis începerea negocierilor cu PSD pentru formarea unei coaliții de guvernare, au declarat surse politice pentru Ziare.com. Raportul de voturi a fost următorul clar în favoarea negocierilor cu PSD. 48 de liberali s-au pronunțat pentru începerea negocierilor cu PSD, iar 22 au votat împotrivă.