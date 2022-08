Liviu Dragnea și Codrin Ștefănescu au ajuns la „cuțite în spate”. Ce cuvinte grele și-au adresat cei doi pe un grup intern

După ce fostul lider PSD Liviu Dragnea a cerut conducerii Alianței Pentru Patrie (APP) să nu-i mai asocieze imaginea cu numele partidului, acesta s-a certat cu fondatorul formațiunii, Codrin Ștefănescu, unul dintre cei mai apropiați camarazi ai săi.

APP a anunțat miercuri, 24 august, că la solicitarea lui Dragnea, nu se va mai folosi de numele și imaginea fostului lider social-democrat, cu toate că acesta din urmă a apărut în ultima vreme în mai multe emisiuni TV sau interviuri pentru publicații online. Conform unui comunicat transmis de partid, APP „înțelege că motivarea solicitărilor sale vin în urma situațiilor juridice actuale cu care se confruntă, a hotărârilor judecătorești definitive prin care are interdicția de a fi membru al vreunui partid și de a se implica în politică”.

Formațiunea a mai transmis că nu dorește să-i vulnerabilizeze libertățile cetățenești ale lui Liviu Dragnea și că din acest motiv așteaptă să-și rezolve problemele juridice „și să se hotărască ulterior dacă dorește să mai facă politică și eventual să devină membru APP. Ținând cont de aspectele enumerate mai sus Alianța Pentru Patrie nu va mai folosi din acest moment numele și imaginea domnului Liviu Dragnea”, a mai transmis partidul.

De notat că deși APP s-a folosit până acum de imaginea lui Liviu Dragnea, acesta din urmă nu a fost niciodată membru al partidului din cauza restricțiilor juridice ca urmare a condamnării sale. Potrivit Înaltei Curți de Casație și Justiție, fostul lider PSD are interzise urmâtoarele drepturi până în 15 iulie 2024:

de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice

de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat

de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit în dosar – preşedinte CJ Teleorman, preşedinte PSD Teleorman.

Răfuială internă

După ședința APP în care Dragnea a cerut să nu mai fie asociat cu imaginea partidului, acesta și-a motivat dorința într-un mesaj pe un grup de whatsapp al președinților de filială ai partidului în care aduce mai multe critici inclusiv lui Codrin Ștefănescu, cel care a și fondat APP pentru a i-l face cadou lui Dragnea.

Acesta din urmă notează în mesajul de pe whatsapp, citat de Cotidianul.ro, că a luat hotărârea de a cere disocierea față de partid după ce Codrin Ștefănescu ar fi sunat în județe „să spună că APP trebuie să se rupă de Dragnea pentru că e ghidonat de servicii” și că ar fi pregătit schimbarea rapidă a președinților de filială care îl susțineau pe Dragnea.

Totodată, Dragnea susține că partidul a ajuns în situația de a fi controlat de „câțiva oameni cu bani care n-au nicio legătură cu suveranitatea și patriotismul” și că multe dintre aceste personaje se află în cercul interior al lui Codrin Ștefănescu.

„Am avut multe discuţii cu Codrin despre direcţia în care duce partidul. Degeaba! Argumentele mele n-au avut nicio valoare în faţa influenţei otrăvite a oamenilor din jurul lui. Încet, încet APP devine un vehicul politic pentru un grup de oameni de afaceri şi efectele se văd în sondaje, în cele reale nu în poveşti de adormit”, a notat Dragnea.

„Cu sau fără sprijinul APP”

Mai departe, fostul lider PSD susține că „se aude” despre bani ceruți pentru candidaturi la parlament și primării și că aceste zvonuri îi îndepărtează pe cetățeni de APP. Mai mult, Dragnea susține că din partid lipsește democrația internă și îi transmite lui Codrin Ștefănescu să se rupă „de aceste personaje”, fără însă să explice concret la cine se referă.

„Chefuri la zile de naştere la care vine poliţia chemată de vecini, poze postate pe Facebook de la aceste petreceri etc, toate nu fac decât să scadă încrederea că APP ar putea fi o alternativă. În ceea ce priveşte funcţionarea internă a partidului, când lipsește votul, lipseşte democraţia internă şi se instalează bunul plac discreţionar. (...)

Îl rog pentru ultima oară pe Codrin să se rupă de aceste personaje din jurul lui care-l vor distruge până la urmă şi ca sănătate şi ca om politic. Despre afirmaţia că eu sunt ghidonat de servicii nu am ce să spun pentru că numai nişte idioţi ar putea crede aşa ceva. Este exact tipul de afirmaţie USR-ista: acuzație fără nicio logică şi nebazata pe nimic.

În final, vă transmit că eu merg înainte şi voi continua să promovez ideile şi principiile în care cred şi pentru care am plătit cu libertatea. Cu sau fără sprijinul APP”, a conchis Dragnea.

„I-am iertat multe lui Liviu”

De cealaltă parte, Codrin Ștefănescu a replicat că i-a fost alături lui Liviu Dragnea, inclusiv în momentele în care a fost „trădat” și „țintă de ucis”, că a „ținut steagul sus” în presă și în public și că i-ar fi iertat multe lucruri fostului lider PSD. Totodată, acesta îi reproșează lui Dragnea că „lua masa cu Kovesi, Maior și Coldea” (n.red.: foștii șefi SRI și fost șefă a DNA).

„I-am iertat lui Liviu, în lungă perioada a relațiilor noastre, absolut tot: faptul că luptăm împotriva abuzurilor unui sistem opresiv (alături de Olguța, Șerban Nicolae, Pleșoianu), în timp ce el lua masă cu Kovesi, Maior și Coldea! L-am iertat în momentul alegerii lui că președinte PSD, susținut imens de mine, în momentul în care era stabilit de SRI să fie președinte Zgonea. Și l-am iertat că secretar general l-a numit pe Neacșu, nu pe mine, Neacșu care s-a demonstrat a fi șeful puciului de mai târziu. L-am iertat când mi-a boicotat botezul copilului meu, pe motive neînțelese, dar probabil ptr faptul că l-am ales pe Adrian Năstase naș. L-am iertat pentru toate cele pe care mi le-a făcut, iar la puciul împotriva lui organizat de frații lui, i-am fost alături, public, direct, curajos, până am învins”, a notat Ștefănescu.

„M-am săturat să fiu înjunghiat”

Mai departe, fondatorul APP îl acuză pe Dragnea că nu s-a implicat mai mult în viața de partid și respinge acuzația că ar fi urmat să-i înlocuiască pe șefii de filiale loiali lui Dragnea.

„În aceste 11 luni am așteptat că Liviu, camaradul meu, să se implice major în acest proiect, așa cum am făcut eu. M-am săturat să fiu > permanent și eu să tot tac. Că să fim bine înțeleși. Mâine la BPN nu urmă să schimb nici un președinte, nu am făcut-o nici până acum când eu v-am ales. Dar peste mizeriile spuse, peste cuvintele de la Cex, peste lașitatea unora, chiar nu vreau să trec! Nu vreau și punct”, a mai relatat acesta.

La final, Ștefănescu precizează că „este posibil” ca pe viitor să găsească o cale de mijloc cu Liviu Dragnea și subliniază că „eu nu am greșit în fața nimănui”.