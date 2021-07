Șansele lui Liviu Dragnea să revină pe prima scenă a politicii românești. Cum ar putea arăta noul PSDragnea ANALIZĂ

Liviu Dragnea este mai mult sau mai puțin istorie pentru politica românească, arată mai mulți analiști politici consultați de Ziare.Com. Cu toate astea, o revenire în prima scenă a fostului lider PSD nu este exclusă, iar acesta ar putea redeveni un actor important.

După mai bine de doi ani de închisoare, Liviu Dragnea a ieșit joi, 15 iulie, de la penitenciarul Rahova. În prima sa apariție în fața presei, acesta a făcut o declarație de război pentru fostul său partid, despre care spune că a devenit o formațiune „de operetă, condus de lași”, dând semne că ar vrea să se implice din nou în viața politică.

Ads

Totuși, mai mulți analiști politici contactați de Ziare.com explică că revenirea lui Dragnea în politică nu va fi una ușoară și că PSD nu îl primește chiar cu brațele deschise. Analistul Cristian Pîrvulescu a subliniat că era Dragnea a trecut și că contextul global actual arată total diferit față de vremea când social-democratul ținea discursuri grandioase pe Arena Națională.

Arena Națională era una dintre locațiile preferale ale fostului lider PSD FOTO Facebook / Liviu Dragnea



„Liviu Dragnea este istorie din toate punctele de vedere. România de acum doi ani este istorie, sistemul mondial s-a schimbat radical, atunci era Donald Trump pe al cărui sprijin miza Liviu Dragnea, astăzi este Joe Biden, este o altă Uniune Europeană. Deci șansele lui Liviu Dragnea să redevină un politician de vârf rămân mai degrabă ipotetice”, subliniază Cristian Pîrvulescu pentru Ziare.com.

O opinie similară are și politologul Alfred Bulai, care arată că actualul PSD nu va fi afectat prea tare de eliberarea lui Dragnea, și că, atâta vreme cât se află în opoziție, social-democrații așteaptă erodarea partidelor aflate la guvernare.

Cine s-ar înscrie în PSDragnea

În ce privește varianta ca Liviu Dragnea să revină în PSD, analiștii subliniază că sunt puține șanse pentru un astfel de scenariu, deoarece, statutul formațiunii nu i-ar permite lui Dragnea o funcție mai înaltă, și în plus, până pe 15 iulie 2024, acesta are interdicție de a fi ales în autorități publice și în a ocupa diverse funcții de conducere. Totodată, primirea fostului lider social-democrat în partid reprezenta un cost de imagine pentru PSD, care ar da apă la moară discursului anti-Dragnea.

Astfel, o opțiune pentru Liviu Dragnea ar fi să-și fondeze un nou partid, însă, după cum notează sociologul Barbu Mateescu, asta ar însemna foarte mult efort și bani consumați. Însă chiar și așa, latura naționalistă devine din ce în ce mai ocupată. „În teorie poate face asta, spațiul este însă înfiorător de aglomerat. Dacă punem în ecuație valorile de care a vorbit Ludovic Orban în Congresul intern, PSD-ul de asemenea dă niște semnale publice destul de clare că nu are de gând să devină un partid progresist, AUR. E un spațiu aglomerat în care să mai vină un actor”, precizează Mateescu.

Ads

Liviu Dragnea, promovând "roșia românească" FOTO Facebook / Liviu Dragnea



O altă problemă pentru Dragnea ar fi și să-i convingă pe social-democrați să i se alăture noii sale formațiuni, întrucât, după cum punctează Alfred Bulai, PSD se afla în prezent într-o situație ideală, cu un scor bun în sondaje și cu poziția confortabilă a opoziției.

Tentativele altor lideri PSD de a forma noi partide non-PSD sau anti-PSD au eșuat sau au avut rezultate foarte slabe. Nu cred să aibă un impact semnificativ decât dacă Ciolacu comite o greșeală foarte mare sau are loc un fel de exemplificare publică foarte evidentă că conducerea actuală a PSD nu este performantă.

“Vreți să mai fiu președintele vostru?”

Ads

Cristian Pîrvulescu este mai tranșant, și relatează că Liviu Dragnea n-ar putea atraga nici măcar latura naționalistă din PSD, întrucât nu are ce să le ofere, nici în materie de resurse și nici în materie de protecție. De asemenea, social-democrații au arătat adesea că fac parte dintr-un partid disciplinat, exemplu fiind susținerea pentru Viorica Dăncilă la alegerile prezidențiale.

„PSD nu are membri, PSD are clienți și primari. Primarii au nevoie de acces la resurse. Liviu Dragnea le-a asigura accesul la resurse cândva, iar astăzi nu mai poate. Și protecție. Protecție împotriva parchetelor nu are cum să le asigure, nu și-a asigurat nici lui, și nici asemenea resurse nu mai poate asigura. (...) Naționaliștii (n.red.:întrebat dacă Liviu Dragnea ar putea să-i desprindă din PSD pe cei cu tendințe naționaliste) de care vorbiți sunt foarte puțini. PSD rămâne un partid disciplinat la numărul mare de voturi pe care l-a obținut totuși Dăncilă în alegerile prezidențiale din 2019 în condițiile în care era o candidată nulă. Doar disciplina de partid explică acest lucru, iar această disciplină de partid se bazează în special pe clientelă. PSD este o confederație de grupări de putere locală”, a mai declarat politologul.

Liviu Dragnea arăta în 2018 cum funcționează democrația în PSD VIDEO Youtube / Agerpres



În final, chiar dacă Liviu Dragnea va reuși în cele din urmă să-și fac un partid nou, Barbu Mateescu amintește că tentativele altor lideri PSD de a forma noi partide non-PSD sau anti-PSD au eșuat sau au avut rezultate foarte slabe. Singura sansă a formațiunii ar fi dacă actualul lider, Marcel Ciolacu, ar comite un lanț de greșeli atât de lung încât actuala conducere a partidului să pară mai puțin competentă decât cea a noului partid fondat de Dragnea.

Ads

În concluzie, singura opțiune pentru Liviu Dragnea este să-și facă o strategie pe termen lung, ori să se retragă complet.

“Nu e vremea lui Dragnea acum. Nu era așteptat cu brațele deschise. Există mult mai puțină ură pentru el, dar nu văd un context favorabil pe termen scurt. Dar pe termen mediu sau lung, Dragnea poate fi un actor important în România”, conchide politologul Alfred Bulai.