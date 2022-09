Ruptură definitivă între APP și Liviu Dragnea. Membrii care se pozează cu fostul lider social-democrat vor fi excluși din partid

Ruptura dintre fostul lider PSD Liviu Dragnea și partidul format în jurul său, Alianța Pentru Patrie (APP) pare să fie definitivă după ce partidul a anunțat că toți membrii formațiunii care se vor asocia cu Liviu Dragnea vor fi excluși din partid.

Conform unui comunicat transmis de APP, orice asociere de imagine între partid și Liviu Dragnea este interzisă, iar cei care vor continua să se asocieze cu imaginea sau numele fostului președinte PSD vor fi excluși din partid, indiferent de funcție.

„1. Din acest moment A.P.P. se disociază în mod public, definitiv și irevocabil de Dragnea Nicolae Liviu.

2. Din acest moment toate materialele de propagandă legate de persoana, imaginea și numele Dragnea Nicolae Liviu sunt declarate neautorizate în cadrul A.P.P. și nu vor mai putea fi folosite în nicio organizație a partidului.

3. Membrii de partid care se vor folosi în continuare de imaginea și numele lui Dragnea Nicolae Liviu, indiferent de funcția interimară deținută, vor fi excluși din partid, prin decizie centrală sau locală”, a transmis partidul.

APP dat jos de pe Facebook toate pozele cu Dragnea

Formațiunea a șters de pe pagina de Facebook toate pozele pozitive în care apare Liviu Dragnea, singura amintire fiind o distribuire de pe pagina lui Codrin Ștefănescu, fondatorul APP, care îl atacă direct pe Dragnea. De altfel, în mesajele sale din ultimele zile îl acuză indirect pe fostul lider PSD de legături cu serviciile.

„A.P.P. este o stare de spirit!

A.P.P. nu este partidul unui singur om, sau a unui grup ocult!

A.P.P. înseamnă românism, nu securism! (...) A.P.P. nu va accepta comenzi și ordine din exteriorul partidului, impuneri sau propuneri de liste secrete transmise sau recomandate de sistemul securistoid”, a mai transmis partidul.

Luni, 29 august, Codrin Ștefănescu și-a cerut scuze public pentru că a „mai dat o șansă acestui personaj” și că „l-am apărat public în toate scandalurile sale”.

„Vreau să vă anunț clar și tranșant: nu exista nici un teatru, nu e strategie de campanie, nu e nimic. Pur și simplu m-am dezis public de acest om! Și a făcut-o cel care l-a ajutat, sprijinit și i-a stat alături în mod constant. Fără să dau din casă, cum face el în mod oribil, fără să dau detalii, spun doar atât: dacă un om corect și curajos cu mine în lupta cu sistemul a luat această hotărâre, atunci înseamnă că este super argumentată! (...)

Îmi cer scuze public, încă o dată, vouă tuturor români patrioți, că i-am mai dat o șansă acestui personaj, că am încercat să-i creez o figură de om iubitor de neam, că l-am apărat public în toate scandalurile sale. Am greșit, îmi asum, regret, am luat o decizie finală! Sper să-mi scuzați slăbiciunea și credința că un om se poate schimba din rău, în unul bun”, a scris Codrin Ștefănescu, pe Facebook.