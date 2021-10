Liviu Dragnea amenință cu dezvăluiri legate de dosarul vizitei în SUA: „Va fi interesant ce voi spune în instanță”

Liviu Dragnea a vorbit joi seara, la B1 TV, despre dosarele DNA care îl vizează. În legătură cu dosarul privind vizita în SUA la inaugurarea lui Donald Trump, Liviu Dragnea a precizat că nu știe nimic despre acuzațiile procurorilor.

„Nu am fost de acord ca președinte al partidului să ajung în vreo țară pe baza activității de lobby a cuiva. Al doilea aspect, nu am cerut nimănui să plătească o firmă de lobby pentru a merge acolo. Am avut invitații în SUA mai multe pentru care nu am putut să dau curs. Ca și în alte țări. Ceea ce voi avea de spus voi spune în instanță. Ce vă pot spune va fi interesant”,a declarat Liviu Dragnea.

În legătură cu dosarul Teldrum, Dragnea a negat, în emisiunea de la B1 TV, prejudiciul reclamat de procurori.

„Nu m-au mai chemat procurorii. Se vorbea despre un prejudiciu acolo care de fapt este format din valoarea acelor drumuri. Acele drumuri există și au fost făcute, verificate și făcute foarte bine. Dacă acele drumuri există unde este prejudiciu de peste 20 de milioane de euro? Au fost bani europeni folosiți să se facă acele drumuri. Nu există nicio declarație a cuiva care să zică că eu l-am împins ă facă ceva”, a mai precizat Liviu Dragnea.