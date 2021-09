Liviu Dragnea, destăinuiri despre viața în penitenciar. „Se doreşte o ţară ca afară, dar închisorile să fie ca în Evul Mediu”

Fostul preşedinte al Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a vorbit din nou duminică seara, 19 septembrie, despre condiţiile din penitenciarele din România.

Dragnea a transmis că rata mare de recidivă este cauzată tocmai de condiţiile din închisorile din România. El reclamă că, după ce a stat de vorbă cu fosta sa consilieră, Anca Alexandrescu, iar discuţia a apărut în spaţiul public, angajaţi ai sistemului penitenciar l-au întrebat de ce a vorbit „despre Iohannis”.

„Eu am avut regim preferenţial negativ în special după ce am avut acea discuţie cu tine (...) a doua zi după acea convorbire între noi doi au venit trei tineri de la ANP, trei tineri ofiţeri ANP, Poliţia penitenciară - ANP-ul este Administraţia Naţională a Penitenciarelor - ca să îmi ia o declaraţie şi să explic de ce am vorbit politică în acea convorbire.

Eu i-am rugat să spună cine sunt, ca să trec în declaraţie, nu au vrut şi atunci am scris aşa, toate convorbirile telefonice pe care le-am avut şi cu Anca, şi cu prietenii mei, şi cu familia mea, nu puteam să-i vorbesc de bine pe cei de la putere în frunte cu Iohannis şi nu o să o fac niciodată. Şi mă întrebau de ce am vorbit despre Iohannis şi am spus că e foarte important ceea ce face omul ăsta pentru România, pentru că face foarte mult rău. Acea declaraţie a dispărut. Pe lege şi pe Regulament nimeni de la ANP nu avea dreptul să vină să mă întrebe. Absolut nimeni. (...) Nu mi-au reproşat, dar în momentul în care te întreabă... cum să o iei?”, a declarat Liviu Dragnea duminică seară, la Realitatea Plus.

El a reclamat din nou condiţiile din penitenciarele din România, susţinând că din cauza acestora rata de recidivă este mare.

„În România se doreşte o ţară ca afară, dar închisorile să fie ca în Evul Mediu. Nu merge aşa. Cei care merg acolo sunt tentaţi să repete ce au făcut şi unii sunt tentaţi să facă mai rău, din cauza modului în care sunt trataţi din penitenciarele din România. (...) Cei care ies sunt predispuşi să facă aceste infracţiuni pe de o parte din cauza condiţiilor la care sunt supuşi, modul în care sunt trataţi şi pe de altă parte pentru că nimeni nu stă de vorbă serios cu fiecare”, a mai spus Dragnea.

Dragnea susţine că deţinuţii nu sunt condamnaţi la înfometare, la frig sau la ploşniţe.

„Au fost o serie întreagă de abuzuri împotriva mea. (...) Se tot vorbea că am regim preferenţial, că am jacuzzi în cameră că am tabletă, nici vorbă! (...) Nouă luni de zile am stat, practic, la izolare, închis într-o celulă. (...) Practic, eu nouă luni de zile, am văzut foarte, foarte rar lumina zilei”.



Dragnea a spus că a stabilit emisiuni şi la alte televiziuni, dar cu câteva zile înainte de data stabilită acestea au fost anulate din motive care nu i-au fost transmise.

„Mi se spunea că se fac presiuni permanente pe fosta conducere de la penitenciar (...) se făceau presiuni pe ei ca să mă scoată de la muncă”, a mai declarat el.