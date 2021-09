Liviu Dragnea dezlănțuit în prima apariție televizată: „Structură de guvernare coordonată de Iohannis, ajutată de PSD coordonat şi el de Iohannis”

Fostul preşedinte al PSD Liviu Dragnea a lansat duminică, 19 septembrie, atacuri dure la adresa preşedintelui Klaus Iohannis, a actualei guvernări, dar şi a partidului pe care l-a condus.

Pe Iohannis l-a catalogat drept „dictator”, asociază PNL şi USR cu termenul „circ”, iar despre PSD spune că este „controlat de preşedintele Klaus Iohannis, susţinând că nu e mare diferenţă între PSD şi „ceilalţi”. „Cred că Iohannis a înţeles că România, în final cred că a înţeles, că România este o ţară test dar în care nimeni din cei care sunt instrumentele celor de afară nu este protejat”, a declarat fostul lider al PSD.

Ads

„Ce văd eu acum, după ce am ieşit, vedeam şi acolo (...) ce este acum în România este o dictatură a lui Iohannis. E vizibilă cu ochiul liber pentru orice om informat şi de bună credinţă şi care are puterea să creadă asta, chiar dacă a votat cu el sau a votat cu cei de la guvernare. Şi se manifestă în felul ăsta. Există această structură de guvernare coordonată de Iohannis, ajutată de PSD coordonat şi el de Iohannis, care au câteva obiective majore. Primul obiectiv – pentru că datorită, sau din cauza, pentru noi e din cauza, pentru ei e datorită – datorită căruia ei în continuare sunt protejaţi şi anume să predea România, cum să spun, bucată cu bucată., companie cu companie, teren cu teren, firmă cu firmă, domeniu cu domeniu. Alt obiectiv în reprezintă, pentru Guvern în ansamblu, cum să ia comisioane din ce în ce mai grase pe nişte sume uriaşe cheltuite, nedând până în ziua de astăzi nicio explicaţie ce s-a făcut cu zecile de miliarde de euro pe care România i-a împrumutat în aceşti ani”, a afirmat Liviu Dragnea duminică seară, la Realitatea Plus.



Fostul lider PSD a negat că a lăsat România cu datorii, el spunând că rata de îndatorare a ţării era, atunci când a fost condamnat, de 34% din PIB, în condiţiile în care rata de îndatorare era de 36% din PIB atunci cînd PSD a preluat guvernarea.

Dragnea a făcut referire şi la faptul că, în opinia sa, între cei care guvernează acum şi PSD nu este mare diferenţă.

„Pentru Iohannis, obiectivul este de protecţie personală. Cred că Iohannis a înţeles că România, în final cred că a înţeles, că România este o ţară test dar în care nimeni din cei care sunt instrumentele celor de afară nu este protejat. Cazul Băsescu e un caz izolat. Cred că Traian Băsescu ştie multe lucruri şi nu s-au repezit pe el, în schimb i-au măcelărit familia, ceea ce pe mine m-a oripilat. (...) Să termin ideea despre domnul dictator Iohannis, care este răul suprem în această arhitectură. Şi lui îi este teamă că, după ce nu va mai fi preşedinte, îl leagă. Îl leagă, că poate după ce nu mai e preşedinte nu se mai muşamalizează nişte... (...)

Ads

Cîţu l-a schimbat pe Stelică de la Justiţie, care oricum el nu avea alt obiectiv decât desfiinţarea SIIJ-ului – poate discutăm ce înseamnă SIIJ; să înţeleagă şi oamenii – ca Stelică de la Justiţie să nu facă propuneri care să nu fie controlabile de către Iohannis, să fie controlabile de către ei. Ăsta a fost principalul obiectiv al lui Iohannis şi pentru asta merge cu Cîţu până în pânzele albe. În acelaşi timp, de câteva luni de zile, toată lumea asistă la acest circ PNL - USR - PSD. România nu e nicăieri aici, în circul ăsta, românii nu sunt nicăieri în circul ăsta. (...) Diferenţa între PSD şi ceilalţi este că PSD-ul strigă la ambasade - ”Dacă ne alegeţi pe noi, noi vă dăm şi mai mult decât vă dau ăştia”, adică în sensul ăsta”, a adăugat Dragnea.