CTP, despre viitorul politic al lui Liviu Dragnea: „Poate doar la AUR să se ducă, dar nici ei nu au ce să facă cu el”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu este de părere, într-o declarație făcută după anunțul eliberării lui Liviu Dragnea, că viitorul politic al acestuia este incert nu doar în PSD, partid pe care l-a dat în judecată, ci și în AUR, o formațiune mai aproape de discursul său. Totuși, fostul lider PSD nu ar avea o lipsă de oportunități.

„La o decizie a justiției nu avem ce să comentăm. Asta a hotărât, este definitivă, Dragnea este liber.

Ce e de spus e ceea ce se va întâmpla după această punere în libertate a domnului Dragnea.

Faptul că are interdicțiile acestea de a ocupa niște funcții publice în următorii ani nu-i diminuează domnului Dragnea setea de putere câtuși de puțin. Chiar dacă ar putea să ocupe astfel de funcții, chiar dacă ar putea să reintre în arena politică, domnul Dragnea nu prea are unde.

Pentru că PSD, în clipa de față, stă binișor, chiar bine în sondaje. Are o poziție bună în opoziție față de putere, din care poate câștiga în continuare procente. Deci nu-l așteaptă pesediștii în clipa de față pe Dragnea ca pe un salvator. Ca să scoată partidul într-o glie din care nu se află.

Unde s-ar mai putea duce Dragnea cu discursul lui anti-european, anti-occidental, suveranist? Să se ducă la AUR. Însă AUR nu au ce să facă cu el. Nu și-ar asuma un asemenea risc. Abia au scăpat de Șosoacă. Deci de un personaj care încerca să-și impună puterea totalitar în partid. Ce fac, îl iau pe Dragnea acum?

Prin urmare, nu știu, la partidele existente nu are unde să se ducă. Poate încerca să-și facă un partid, dar nu știu dacă i se permite.

Mai sunt și celelalte dosare ale lui Dragnea, unele care stagnează de ani de zile.

Deci, perspectivele ca domnul Dragnea să mai însemne ceva în peisajul politic românesc sunt foarte reduse. Discursul anti-justiție al domnului Dragnea cred că nu-i mai permite să mînânce o pâine acum, ci poate cu un discurs anti-european, anti-multinaționale, un discurs de tip Viktor Orban, aici da, are destui ascultători în România.

În PSD e greu să se întoarcă, chiar dacă au mai rămas membri din gașca lui. E greu să fie reactivați. Și să nu uităm un lucru, domnul Dragnea a vrut desființarea PSD. A dat în judecată partidul din pușcărie. După astfel de gesturi e greu să mai aibă vreo tangență cu PSD”, a declarat la Digi24, Cristian Tudor Popescu.





Dragnea a executat 2 ani și 2 luni din pedeapsa de trei ani și jumătate



Fostul lider PSD Liviu Dragnea va fi eliberat din închisoare, a decis Tribunalul Giurgiu. Decizia este definitivă.

Tribunalul Giurgiu a dezbătut joi cererea de eliberare condiţionată a fostului lider al PSD Liviu Dragnea. Acesta execută o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

„Domnule președinte, am constatat din motivarea instanței de fond și din ce a spus DNA că nu am îndeplinit criteriile legale. Din punct de vedere obiectiv eu pot fi eliberat. Eu în februarie aveam posibilitatea să fiu eliberat. Câtă pedeapsă suplimentară să primesc pentru niște convorbiri cu altă persoană. Am executat pedeapsa cu decență. Nu am lipsit nico zi de la muncă, nici o oră. Domnule Președinte nu vreau să vă mai țin, vă rog să judecați conform legii, conform obiectivității și să admiteți cererea”, a spus in fața instanței fostul lider PSD.

Procurorul de ședință a cerut respingerea cererii, pe motiv că nu sunt dovezi suficiente că s-ar fi îndreptat în penitenciar, invocând faptul că a fost sancționat disciplinar pentru interviul online acordat Ancăi Alexandrescu. ”Nu este obligația instanței de a soluționa favorabil cererea de eliberare condiționată. Nu pare că și-a asumat pedeapsa. Instanța trebuie să aibă convingerea că persoana s-a reabilitat”, a mai arătat procurorul de caz.

Irina Tănase a anunțat că pleacă imediat la penitenciarul Rahova, după decizia instanței.