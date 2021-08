Codrin Ștefănescu amenință PSD că Liviu Dragnea se pregătește să facă dezvăluiri: „Mulți nu vor dormi după anunțul acesta”

Codrin Ștefănescu, unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Liviu Dragnea, a anunțat că fostul șef PSD urmează să apară într-un studio TV la care va face mai multe dezvăluiri. Anterior, Ștefănescu a lansat mai multe atacuri la adresa conducerii actuale a PSD, spunând de exemplu despre Marcel Ciolacu că afișează „slugărnicie” față de guvern.

"E puternic și curajos (n.red: Liviu Dragnea), așa cum îl știți, a promis că în câteva zile va accepta invitația unei televiziuni! Și chiar are lucruri de spus! Mulți nu vor dormi după anunțul acesta!”, a anunțat Codrin Ștefănescu.

Înainte de asta, fostul secretar general al PSD a lansat mai multe atacuri asupra conducerii actuale a PSD. În urmă cu două săptămâni, Codrin Ștefănescu l-a acuzat pe Marcel Ciolacu că „mimează” opoziția față de guvern și că a „executat” mai mulți social-democrați care erau loiali lui Liviu Dragnea.

„Mesaj pentru Ciolacu! Ai ieșit iar la tv și ai debitat numai minciuni și inepții! Nu noi, eu și Liviu Dragnea, suntem instrumentele lui Iohannis, tu ești! Și asta vede toatā lumea in fiecare zi! Prin felul in care mimezi opoziția, prin slugărnicia ta fațā de guvern, prin prefăcătoria ta! Prin modul in care ai alungat Patrioții și vocile tăioase din partid, ca sa-l subordonezi integral șefilor tai din pădure! Așa au dispărut Șerban Nicolae, Liviu Plesoianu, Eugen Teodorovici, Dorel Caprar, Olguța Vasilescu, Petre Daea, Cătălin Rădulescu și mulți alții! Lista neagră ce ți s-a dat cu ordin de executare! Și da! Sunt vârf de lance! Același vârf de lance care și-a aparat colegii când au fost hărțuiți de sistem, același vârf de lance care ți-a condus ție ședința de la Buzău și te-a pus președinte de organizație! Ești lipsit de scrupule și caracter, asta deja se știe in partid! Dar le mai spun un secret colegilor din PSD: ești și fricos!”, a relatat Ștefănescu pe Facebook.

De altfel, în ziua în care a fost eliberat din închisoare, Liviu Dragnea a transmis un mesaj de forță către PSD, despre care a afirmat că este „în buzunarele SRI” și că este condus de „lași”.

„Din păcate nu există opoziție, PSD a devenit un partid de operetă, condus de oameni lași. (...) PSD nu e condus, este în buzunarele SRI", declara Liviu Dragnea.