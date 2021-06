Liviu Dragnea afla azi daca dosarul privind eliberarea conditionata va fi stramutat

Curtea de Apel Bucuresti judeca, luni 14 iunie, cererea de stramutare formulata de Liviu Dragnea in dosarul privind eliberare conditionata. Daca cererea va fi aprobata, hotararea Tribunalului Bucuresti, prin care s-a respins eliberarea conditionata, va fi desfiintata.



Fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, in mai 2019, la inchisoare de 3 ani si 6 luni cu executare, in dosarul angajarilor fictive de la Directia de Protectie a Copilului Teleorman.

Daca cererea de stramutare formulata de Liviu Dragnea va fi aprobata, hotararea Tribunalului Bucuresti, prin care s-a respins eliberarea conditionata, va fi desfiintata prin efectul legii.

Acest lucru nu inseamna ca Liviu Dragnea va fi eliberat, ci ca cererea de eliberare va fi rejudecata de un alt tribunal aflat in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti.

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost condamnat, in mai 2019, la inchisoare de 3 ani si 6 luni cu executare, in dosarul angajarilor fictive de la Directia de Protectie a Copilului Teleorman. Dupa implinirea fractiei de pedeapsa, Dragnea a incercat in repetate randuri sa obtina eliberarea conditionata.