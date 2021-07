„Liviu Dragnea i-ar ajuta imens pe cei de la AUR”. Lovitura fatală pe care ar putea să i-o dea fostul lider PSD lui Marcel Ciolacu

Liviu Dragnea, fostul președintele al Partidului Social Democrat (PSD), poate fi o soluție pentru spargerea formațiunii politice, este de părere Alfred Bulai, politolog și director al Departamentului Sociologie de la Facultatea de Ştiinţe Politice.

În exclusivitate pentru Ziare.com, Alfred Bulai a declarat că ex-liderul PSD va fi încurajat de forțele politice anti-PSD să își facă un partid.

Ads

„Pe termen scurt, nu cred că există un viitor politic al domnului Liviu Dragnea, contextul nefiind favorabil. Oricum, nu se pune problema să intre din nou în PSD. El poate să stea doar în spatele unui partid în acest moment pentru că are interdicție de a fi activ real în politică. Cred că va fi încurajat de forțele politice anti-PSD să își facă un partid.

El poate fi o soluție pentru a sparge electoratul PSD. În mare parte, rezultatele PSD s-au datorat capacității sale organizatorice, însă e foarte greu ca acum Liviu Dragnea să își mai recupereze oamenii din PSD. Nu pleci dintr-un partid care are șanse să aibă procente mult mai mari decât a avut la ultimele alegeri. PSD nu are cum să scadă în perioada următoare decât dacă apar alte partide pe scena politică care să ia din voturile social-democraților”, a declarat politologul Alfred Bulai pentru Ziare.com

„Liviu Dragnea i-ar ajuta imens pe cei de la AUR”

Cât despre o eventuală migrare a lui Liviu Dragnea la AUR, Bulai a susținut că „e foarte greu”, însă ex-liderul PSD i-ar ajuta foarte mult pe cei din formațiunea politică la conducerea căreia este George Simion.

„E foarte greu (n.r – întrebat dacă Liviu Dragnea ar putea merge la AUR). Nu știu în ce măsură cei de la AUR pot lucra cu oricine. Sigur că Liviu Dragnea i-ar ajuta imens pe cei de la AUR, în condițiile în care are o reală capacitate organizatorică și o experiență ușoară. Nu știu, aici ține și de relații personale. Noi ne jucăm acum un joc în care punem cum vrem noi piesele, dar trebuei să existe și o anumită chimie între liderii politici. Cred, însă, că mai repede domnul Dragnea va încerca să își facă propriul partid.

Toată discuția cu AUR va exista doar în măsura în care vom vedea deznodământul Congresului PNL. Luați în calcul că în două luni de zile vor avea un moment al adevărului în care vom vedea dacă va ieși câștigător Ludovic Orban sau Florin Cîțu. Dacă va câștiga Cîțu, lucrurile sunt simple: domnul Orban stă în banca lui și va negocia păstrarea locului de președinte al Camerei Deputaților. Dacă va câștiga domnul Orban, atunci ne putem aștepta la schimbări importante pe scena politică, chiar o reconfigurare la spațiul politic”, a conchis Alfred Bulai.

Ads

Amintim că Liviu Dragnea, fostul lider PSD a ieșit din penitenciarul Rahova, joi, unde a fost așteptat de iubita sa Irina, dar și de câțiva susținători ai acestuia.

„După doi ani de chin și suferință, abuzuri și umilințe. Cea mai mare parte a populației a înțeles de ce a trebuit să ajung aici. Eu când am intrat aici România era o țară prosperă, care avea speranță. Din păcate acum e o dictatură feroce, e o țară în care libertatea de exprimare e în pericol. Viitorul României este amanetat. Eu mă consider deţinut politic, pentru că am intrat nevinovat, mi s-a cerut insistent în ultimele luni ca la instanţă când se va judeca liberarea să-mi recunosc vinovăţia ceea ce eu nu am acceptat pentru că se dorea să se valideze acest dosar politic.

Din păcate, nu există Opoziţie, PSD a devenit un partid de operetă condus de oameni laşi. Toţi sunt. Judecătorii din Giurgiu au avut curaj și au rezistat la presiuni, pentru că la Tribunalul Bucureşti e destul de clar ce s-a întâmplat. În primul rând vreau să mă caut de sănătate. Sănătatea mea a fost afectată în mod foarte serios aici. În politică voi intra dacă o să găsesc răspunsul la două întrebări: dacă mai am cu cine și dacă mai am pentru cine”, a declarat Liviu Dragnea la ieșirea din închisoare.

Ads

Dragnea se afla după gratii de doi ani și 2 luni, respectiv din 27 mai 2019 când a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru instigare la abuz în serviciu.