Antrenorul lui FC Voluntari, resemnat după meciul cu Rapid: ”Umilință, într-un cuvânt”

Tehnicianul echipei FC Voluntari, Liviu Ciobotariu, a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Rapid, scor 1-4, că formaţia sa a fost umilită de rapidişti şi că el va trebui să ia măsuri, deoarece altfel nu va exista niciun progres.

“Suntem într-o scădere de formă. Am făcut un joc foarte slab astăzi. Am încasat patru goluri, toate din 7-8 metri, din zece metri, din careul nostru. Este o situaţie grea. Clar, am făcut doar prezenţă pe teren astăzi, am fost umiliţi. Trebuie să recunosc că nici eu n-am fost inspirat.

Am devenit din echipa care eram înainte una vulnerabilă, n-am avut atitudine, agresivitate, personalitate, practic am început jocul cu trei apărători centrali şi am luat două goluri din axul central. Am părut ca o echipă mică. Îmi asum acest rezultat, sunt responsabil. Sunt supărat. Va trebui să iau măsuri, altfel nu avem cum să înaintăm.

Umilinţă, într-un cuvânt. Am făcut foarte multe greşeli, impardonabile la nivelul ăsta. Jocul nu ne dă speranţe, dar vom schimba foaia”, a spus Ciobotariu la posturile care transmit Superliga.

FC Rapid a învins, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa FC Voluntari, în etapa a XXIV-a din Superligă