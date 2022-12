Un francez a dat două autogoluri într-un meci cu Liverpool în Premier League

Formaţia Liverpool a învins, vineri, cu scorul de 2-1, echipa Leicester, în etapa a XXVIII-a a campionatului Angliei, cu ajutorul lui Wous Faes, care a marcat de două ori în propria poartă.

Pentru Leicester a marcat Dewsbury-Hall, în minutul 3, însă apoi ghinionistul Wous Faes a trimis mingea în poarta echipei sale în minutele 38 şi 45.

Ads

Wout Faes este al 4-lea jucător care a marcat 2 autogoluri într-un singur meci din Premier League, după Jamie Carragher (1999, Liverpool vs Manchester United), Michael Proctor (2003, Sunderland vs Charlton) şi Jonathan Walters (2013, Stoke City vs Chelsea) .