Un căpitan adevărat! Cum îl îmbărbăta Modric pe portarul Livakovic înaintea Mondialelor VIDEO

Croația este în semifinale Campionatului Mondial de fotbal, iar această performanță î se datorează în bună măsură portarului Dominik Livaković, pe care l-au țintit deja marile echipe.

Livaković a fost senzațional în meciurile contra Japoniei și Braziliei din optimi, respectiv sferturi, reușind să apere excelent nu doar pe parcursul partidelor dar și la loviturile de departajare.

El a blocat patru șuturi de la 11 metri, trei cu Japonia și unul cu Brazilia, și și-a dus echipa în semifinale.

În vârstă de 27 de ani, Dominik Livaković a jucat doar în Croația până la această vârstă, însă cu siguranță cota sa va exploda după acest turneu, iar marile echipe sunt cu ochi pe el.

Dominik Livaković are contract cu Dinamo Zagreb până în 2024, iar cota lui actuală este de 8,5 milioane de euro.

Și-a făcut debutul în prima ligă croată la NK Zagreb, în 2015, iar în 2017 a fost transferat de forța numărul unu din capitala Croației, Dinamo Zagreb.

Înaintea turneului final, căpitanul Croației, Luka Modric, a avut o discuție unu la unu cu Livaković, pentru a-i da lua presiunea de pe umeri: "Tu de ce nu poți să faci o greșeală? Toți facem greșeli! Simt că problema ta este că îți e teamă să greșești! Cine nu face, spune-mi o persoană! Uite, ești un portar mare! Știi asta, nu?"

Croația va juca marți seara împotriva Argentinei în semifinalele Campionatului Mondial, de la ora 21.00.

Helps when you have someone like Luka Modric in your ear, guiding and inspiring you.

“Why can’t you make a mistake? Everyone mistakes. I feel your problem is to make them”. pic.twitter.com/AdEwH8tyrl— Sacha Pisani (@Sachk0) December 10, 2022