Parlamentul Lituaniei a votat marți, 10 mai, în unanimitate recunoașterea războiului Rusiei împotriva Ucrainei drept genocid, calificând Rusia drept ”stat terorist”.

”Parlamentul #Lituanian a recunoscut în unanimitate #Rusia ca stat terorist, relatează

@LRTenglish.

Decizia a fost luată în legătură cu numeroase crime de război comise de invadatorii #ruși în #Ucraina. Atrocitățile ocupanților au toate semnele distinctive ale genocidului organizat”, arată Twitter Nexta.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Rezoluția Parlamentului lituanian a fost adoptată cu 128 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și nicio abținere. Aleșii Lituaniei susțin că militarii ruși și mercenarii Kremlinului au comis crime de război în masă pe teritoriul ucrainean, în special în Bucea, Irpin, Mariupol, Borodyanka și Hostomel, potrivit lrt.lt.

The decision was taken in connection with numerous war crimes by #Russian invaders in #Ukraine. The occupiers' atrocities have all the hallmarks of organized genocide. pic.twitter.com/0ynlYKyXRr— NEXTA (@nexta_tv) May 10, 2022