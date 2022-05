Pe 21 mai 2022, a apărut lista neagră a lui Vladimir Putin care a inclus 963 de nume de cetățeni americani, ce au interzis de a intra în Rusia. Dar există și nume mari din Statele Unite care nu sunt incluse pe acest tabel, precum foști președinți ai Americii și vedete de la Hollywood.

Cele mai importante personalități care sunt pe lista neagră a lui Putin și nu mai pot călători în Rusia, sunt Joe Biden, președintele Statelor Unite, Kamala Harris, vicepreședintele american, dar și fosta candidată la alegerile prezidențiale Hillary Clinton, omul de afaceri George Soros și Mark Zuckerberg, CEO al Facebook, potrivit CNBC.

Însă, există și mai multe nume mari din SUA care nu sunt incluse pe lista neagră a lui Putin, precum foștii președinți Donald Trump, Barack Obama și George Bush, dar și fostul vicepreședinte Mike Pence.

Dar sunt interziși în Rusia, 211 republicani din Senat și Camera Deputaților, împreună cu alți 224 de membri ai Partidului Democrat. În plus, sunt și unii parlamentari care sunt morți: John McCain, Orrin Hatch și Harry Reid.

Din administrația lui Joe Biden, mai sunt prezenți pe listă: Secretarul de Stat, Antony Blinken și Secretarul Apărării Llyod Austin. Dintre magnații industriei de tehnologie sunt prezenți Mark Zuckerberg, CEO al Facebook și președintele Microsoft, Brad Smith, conform Forbes.

Sunt incluși și ziariști de la The Post, ABC News, New Yorker, The New York Times și CNN, dar nu și de la postul de televiziune american Fox News.

În plus, Putin i-a pus pe lista neagră și pe omul de afaceri George Soros, dar și pe celebrul actor Morgan Freeman. În schimb, prietenii lui Putin de la Hollywood, precum actorii Stevan Seagal și Leonardo DiCaprio, cât și regizorul Oliver Stone, care l-a intervievat de mai multe ori, nu sunt interziși de a merge la Moscova.