Campion mondial, așteptat cu un satâr în tribune, la revenirea în club FOTO

Lisandro Martinez a ieșit campion mondial cu naționala Argentinei, iar la întoarcerea la clubului la care e legitimat a avut parte de o surpriză uriașă.

Fanii lui Manchester United au adus un steag uriaș al țării sale, pe care era desenat un satâr.

Aparent bizar, gestul are o explicație concretă. Porecla lui Lisandro este Măcelarul, din cauza faptul că este foarte aprig în dueluri, deși nu are decât 1,75 metri și joacă fundaș central.

Lisandro Martinez a venit în acest sezon de la Ajax și formează împreună cu Varane unul dintre cele mai atipice cupluri de fundași centrali, fiind despărțiți de 17 centimetri.

The knife is to do with Martinez being nicknamed ‘the Butcher’.#MUFC pic.twitter.com/tzpJSfTIIW— Dan Sheldon (@dansheldonsport) January 3, 2023