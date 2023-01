Cum l-a umilit Lisa Marie Presley pe Michael Jackson, la numai 15 luni de la nuntă

Cântăreaţa Lisa Marie Presley, fiica legendarului Elvis Presley, a murit la 12 ianuarie 2023, la vârsta de 54 de ani.

Singurul copil al celebrului Elvis Presley şi al actriţei Priscilla Beaulieu Presley, Lisa Marie Presley s-a născut la 1 februarie 1968, în Memphis, Tennessee. La vârsta de patru ani s-a mutat cu mama sa în Los Angeles, după ce părinţii au divorţat în 1973, aminteşte publicaţia "People".

La 26 mai 1994, s-a căsătorit cu Michael Jackson, la mai puțin de o lună după ce și-a încheiat căsătoria cu primul soț, Danny Keough.

Mariajul celor doi a fost permanent în atenţia presei, până la divorţul din ianuarie 1996. În 1995, a apărut în videoclipul piesei "You Are Not Alone", alături de Michael Jackson.

Conform presei americane, Lisa Marie l-a cunoscut pentru prima dată pe Michael Jackson când era copil, la unul dintre concertele lui Elvis din Las Vegas.

"Sunt foarte îndrăgostită de Michael, îmi dedic viața pentru a fi soția lui. Îl înțeleg și îl susțin. Amândoi așteptăm cu nerăbdare să ne creștem o familie”, a fost una dintre declarațiile date de Lisa Marie la acea vreme.

Totuși, se pare că Michael Jackson a fost ”trădat” de Lisa Marie exact atunci când se aștepta mai puțin.

Karen Faye, fostul make-up artist al regretatului Michael Jackson, a dezvăluit modul în care s-a produs divorțul.

Pentru că nu se mai înțelegeau, Michael și Lisa Marie ajunseseră în pragul despărțirii, însă fiica lui Elvis l-a implorat pe megastar să nu depună actele de divorț și să mai dea o șansă cuplului.

Ei bine, după ce Michael Jackson a acceptat, Lisa Marie a fost cea care a intentat divorțul fără nici un fel de resentiment, o umilință pe care celebrul artist a resimțit-o din plin la nivel emoțional.