Cine este cel mai bun fotbalist din toate timpurile. Selecționerul Argentinei a spus lucrurilor pe nume

Selecţionerul Argentinei, Lionel Scaloni, a afirmat că Lionel Messi este cel mai bun fotbalist din toate timpurile.

După ce Argentina a câştigat titlul mondial, a reapărut: cine este mai bun? Lionel Messi sau Diego Maradona? Întrebat despre asta la radioul spaniol COPE, selecţionerul Lionel Scaloni nu a ezitat: „Dacă ar fi să aleg unul, ar fi Leo. Am legat ceva special cu el. Este cel mai bun jucător al tuturor timpurilor, deşi şi Maradona a fost uimitor".

În timpul interviului, Scaloni a vorbit şi despre prima sa interacţiune cu „La Pulga” în timpul învestirii sale în 2018. La vremea respectivă, Argentina fusese eliminată în optimile de finală ale Cupei Mondiale de Franţa, iar Messi voia să se retragă din naţională. „Primul lucru pe care l-am făcut când am preluat conducerea în 2018 a fost să am un apel video cu Messi. I-am spus că îl aşteptăm. Aşa am făcut, iar opt luni mai târziu a ajuns într-un grup incredibil".