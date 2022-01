Linie de cale ferată de interes național, reabilitată cu peste 7,55 miliarde de lei. Când vor fi gata lucrările

Obiectivul are o valoare estimată de peste de 7, 55 de miliarde de lei, fără TVA, la care se adaugă 1,94 miliarde de lei pentru exproprieri FOTO Facebook / Sorin Grindeanu

Guvernul a aprobat miercuri, 19 ianuarie, indicatorii pentru electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor - Frontieră. Proiectul, finanțat prin PNRR, va trebui să fie gata până în 2026.

”Am aprobat astăzi în guvern indicatorii tehnico-economici pentru electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor -Frontieră, cu o lungime de 166,216 km. Este un proiect de interes naţional finanţat din PNRR, cu termen limită de realizare anul 2026”, a scris ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Potrivit ministrului, prin acest proiect se vor realiza 18 km de linie dublă nouă, sistematizarea staţiilor, înlocuirea/repararea podurilor, podeţelor, pasajelor denivelate, consolidări, apărări, repararea sistemului de drenaj, îmbunătăţirea calităţii terasamentelor, desfiinţarea trecerilor la nivel care nu respectă reglementările şi realizarea pasajelor denivelate.

În plus, se are în vedere realizarea de construcţii aferente activităţii de întreţinere, revizie şi reparaţii a instalaţiilor fixe de tracţiune electrică şi a liniei de contact constând din două districte LC + EA + ELF în staţiile Ciucea şi Oradea, realizarea de clădiri de mentenanţă în staţiile Cluj-Napoca, Ciucea şi Oradea şi reabilitarea şi modernizarea clădirilor de călători, districtelor, clădirilor de exploatare etc. şi asigurarea facilităţilor călătorilor (inclusiv a persoanelor cu mobilitate redusă) şi personalului CFR.

”Obiectivul, împărţit în 4 loturi, are o valoare estimată de peste de 7, 55 de miliarde de lei, fără TVA, pentru proiectare şi execuţie lucrări, la care se adaugă o sumă de 1,94 miliarde de lei, pentru cheltuieli destinate exproprierilor, consultanţei şi situaţiilor diverse şi neprevăzute”, a mai transmis ministrul.

Lotul 1 Cluj - Aghireş, va costa 1,50 miliarde de lei, fără TVA, lotul 2 Aghireş - Poieni, 1,47 miliarde de lei, fără TVA, lotul 3 Poieni - Aleşd, 2,16 miliarde de lei, fără TVA, și lotul 4 Aleşd - Frontieră, 2,41 miliarde de lei, fără TVA.

Proiectarea şi execuţia lucrărilor va dura 3 ani şi 6 luni, după semnarea contractelor, care acum se află în licitaţie.

”Acest proiect va aduce o serie de beneficii atât la nivel național cât și local: noi locuri de muncă, pe perioada implementării proiectului, economii la nivelul costurilor de întreţinere a infrastructurii și la cheltuielile de operare a infrastructurii și a trenurilor, economie de timp pentru călători și pentru transportul de marfă, câștiguri în eficiență, scăderea nivelului emisiilor de CO2 și creșterea gradului de siguranță și scăderea numărului accidentelor”, a mai scris Grindeanu.