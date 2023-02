Trofeul neobișnuit pe care l-a primit câștigătoarea turneului din Thailanda VIDEO

Jucătoarea chineză de tenis Zhu Lin, în vârstă de 29 de ani, a câştigat primul titlu din cariera sa la turneul WTA 250 de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 259.303 dolari, după ce a întrecut-o în finală pe ucraineanca Lesia Ţurenko (136 WTA), cu 6-4, 6-4, informează AFP.

Zhu Lin, nr.54 mondial, s-a impus după 1h 46 de minute de joc. Ea şi-a confirmat forma bună de la debutul acestui sezon, ajungând până în optimile de finală la Australian Open.

La rândul ei, Ţurenko a acces în finală profitând de abandonul jucătoarei canadiene de origine română Bianca Andreescu, nr.1 pe lista capilor de serie.

Zhu Lin a primit un trofeu înfățișând un delfin care ține o minge, o cupă care cântărește 14 kilograme.

Hua Hin organizers: "Oops. Here is your 14 kg singles trophy." pic.twitter.com/mLZvEYaDiA— Oleg S. (@AnnaK_4ever) February 5, 2023