Vrei să-ți extinzi orizontul? Urmează cursurile de limba engleză la Lingua TranScript

Limba engleza este fara doar si poate una dintre cele mai vorbite limbi ale lumii. Cu aceasta limba adaugata portofoliului tau de cunostinte te poti descurca peste tot in lume. Este cea care iti ofera posibilitatea de a gasi si a avea parte de noi oportunitati. Limba engleza este preponderent utilizata in diverse domenii de activitate, iar sa o adaugi CV-ului tau iti va face numai bine. Astfel ai ocazia sa te angajezi la joburi mai bine platite si, daca visul tau este sa te muti din aceasta tara, atunci inceperea unor cursuri engleza poate fi portita ta de scapare.

La fel este si in cazul companiilor. In segmentul business engleza este utilizata la nivel global, deci daca vrei ca angajatii tai sa aiba performante mai bune si implicit compania ta faca fata competitorilor si sa aiba succes, atunci ai nevoie de cursuri limba engleza companii.

Ce beneficii iti mai aduc aceste cursuri limba engleza

Pe langa beneficiile financiare ce ti le pot aduce aceste cursuri limba engleza, exista multe alte motive pentru care sa inveti aceasta limba.

Oportunitati de angajare in diverse domenii - daca inca nu esti hotarat ce sa faci cu viata ta, ce te pasioneaza, ce iti place, stai linistit, nu esti singurul. Oameni nehotarati sunt si la 70 de ani. Nu exista o limita de varsta ca sa incepi sa studiezi limba engleza.

Sa incepi curs engleza va fi o alegere inspirata, fiindca astfel poti sa testezi mai multe domenii, sa vezi unde te potrivesti mai bine. In principal limba de baza a internetului este engleza, iar astazi exista numeroase joburi ce se bazeaza pe acest lucru. De asemenea, in limbajul de programare se utilizeaza aceasta limba si toata lumea stie ca domeniul IT este unul banos. Daca iti place sa tii pasul cu tehnologiile moderne si cu evolutia lor, sigur vei avea nevoie de aceasta limba. La fel si in cazul in care vrei sa urmezi o cariera precum traducator, interpret sau in invatamant. De asemenea, limba engleza ajuta la o functionare mai buna a creierului, la multitasking si creste capacitatea de memorare.

In cazul companiilor angajatii au nevoie de cunostinte de limba engleza bine stabilite pentru a putea concura in economia globala de astazi. Cursurile se fac in functie de profilul companiei.

Astfel, angajatii pot comunica mai eficient in limba engleza cu posibilii clienti, iar asta va face diferenta intre castig si pierdere. Cunoscand terminologia specifica domeniului de activitate in acesta limba le va oferi un plus de incredere atunci cand vorbesc cu clientii si implementeaza strategii de marketing.

Descopera mai multe informatii despre aceste cursuri pe LinguaTranscript.ro.

Contact:

office@linguatranscript.ro

www.linguatranscript.ro