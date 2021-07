Sepsi debutează în cupele europene la fotbal. Ce spun covăsnenii despre primul meci din istoria clubului în Conference League

Tehnicianul echipei Sepsi, Leo Grozavu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că meciul cu Spartak Trnava, din preliminariile Conference League, va fi unul echilibrat, în care diferenţa va fi făcută de inspiraţia jucătorilor.

“Sperăm să facem o partidă bună. Am avut un sezon reuşit, dar am pierdut jucători importanţi în vară. Cei nou-veniţi mai au nevoie de timp până se vor omogeniza. În acelaşi timp am destulă experienţă să-mi dau seama că partidele amicale nu seamănă cu cele oficiale. Sunt convins că mâine va fi o partidă echilibrată şi doar inspiraţia unui jucător poate să facă diferenţa”, a spus Grozavu.

Fotbalistul Bogdan Mitrea, care a jucat pentru Spartak Trnava înainte de a veni la Sepsi, s-a declarat bucuros de revenirea în Slovacia. “Mă bucur să mă reîntorc la Trnava, am plecat acum un an, mă simt ca şi acasă aici. Sunt bucuros că sunt aici. Sper să facem un joc bun şi să plecăm victorioşi mâine. Am plecat cu o impresie foarte bună de la Trnava, e un club foarte bun din Slovacia. Mi-am dorit să cădem cu Spartak”, a afirmat Mitrea.

Sepsi Sfântu Gheorghe va întâlni echipa Spartak Trnava, joi seară, în deplasare, de la ora 22.00, în prima manşă a turului doi preliminar al Conference League.