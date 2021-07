Craiova lui Mititelu, transferuri pe banda rulanta. Adrian Mutu a adus un fotbalist care a mai jucat la Benfica si Braga

Hugo Vieira, jucator ce in sezonul trecut a evoluat pentru echipa Hokkaido Sapporo, in prima liga japoneza, a semnat un contract cu FC U Craiova.

Atacantul portughez are peste 284 meciuri jucate in cariera si 105 goluri marcate in campionatele primelor ligi din Portugalia, Serbia, Rusia si Japonia.

Jucatorul de 32 de ani a trecut, printre altele, pe la echipe ca Benfica Lisabona, Gil Vicente, Sporting Gijon, Braga, Torpedo Moscova, Steaua Rosie Belgrad, Yokohama F Marinos si Sivasspor.

La ultima echipa, Hokkaido Sapporo, el nu a jucat decat trei meciuri. Cele mai bune perioade din cariera le-a avut la Gil Vicente, 113 meciuri si 33 de goluri, la Yokohama F Marinos, 82 de meciuri si 40 de goluri, si la Steaua Rosie Belgrad, 51 de meciuri si 28 goluri.