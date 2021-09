Ce spune juniorul lui Hagi de 15 ani care a doborât recordul în Liga 1. Enes Sali a marcat un gol de poveste

Enes Sali a devenit cel mai tânăr marcator din Liga 1.

La doar 15 ani și șase luni, fotbalistului Farului l-a depășit pe Geolgău, care a marcat în 1977 primul gol în Divizia A, la 16 ani și 24 de zile.

Enes Sali a înscris golul de 5-0 pentru Farul și vrea să continue pe același drum în acest sezon.

"Sincer, nu am cuvinte, mă simt extraordinar. Este tot ce am muncit până acum. Îmi place să driblez foarte mult. Am lucrat de mic la asta. Este o onoare să intru pe teren pentru mister Hagi", a spus Enes Sali la Digisport. Golul său AICI

Farul Constanța a învins-o cu 5-0 pe Academica Clinceni.