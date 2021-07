Jucătorul dinamovist Deian Sorescu a declarat, luni seară, că a fost motivat de faptul că adversarii de la FC Voluntari au afirmat că le dau 9 goluri la meciul direct. Sorescu a marcat cele trei goluri ale echipei Dinamo la meciul cu ilfovenii.

"Prefer să nu vorbesc înainte de meci, ci după, acum am ocazia, ei au zis că ne dau 9, iar asta ne-a făcut să arătăm altă faţă azi. Am scos tricoul la primul gol pentru că am pe spate o poveste care mă motivează să lupt zi de zi. După golul 3 am arătat banderola pentru Unicul Căpitan Cătălin Hîldan.

Am contract cu Dinamo până în 2023, îl voi respecta şi vom vedea ce va fi. Nu am depus memoriu, dar nici eu nu sunt cu banii la zi", a declarat Sorescu la televiziunile care transmis Liga I.

Formaţia Dinamo a început nou sezon al Ligii I cu victorie, după ce a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (1-1), echipa FC Voluntari. Căpitanul Deian Sorescu a fost marcatorul dinamoviştilor.

Pentru Dinamo a marcat Sorescu '44, '59 şi '72, iar pentru FC Voluntari au punctat Fulop '14 şi Raţă '66.