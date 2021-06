Traditia si cultura sunt pilonii principali ai Germaniei

Germania gazduieste peste 80 de milioane de oameni - precum si o gama diversa de religii, obiceiuri si traditii. Aceasta este cunoscuta pentru istoria sa lunga si bogata, una care a pus-o in prim-planul gandirii, politicii si artei europene de peste 1000 de ani. Aceasta istorie a modelat o cultura care combina valorile predominant crestine cu literatura, arta, filozofia, logica, ratiunea, si, desigur, o dragoste de bere si carnati.

Caracteristici si traditii

Multi germani tind sa prioritizeze foarte mult punctualitatea, prin urmare, pana si trenurile circula adesea la timp fara intarzieri. Ei sunt foarte cumpatati, sensibili si isi respecta foarte mult intimitatea celuilalt - inclusiv structura si legile societatii sunt respectate la un grad de peste medie.

In mod traditional, germanii acorda o importanta deosebita familiei si comunitatii. In ceea ce priveste aceasta din urma, aceasta este partial locul din care provin bine-cunoscutele "reguli de urmat" si caracterul ordonat al poporului german: Daca toti cei din comunitate respecta regulile si fac lucrurile asa cum trebuie, cartierul/orasul/orasul/tara va fi un loc placut pentru toti rezidentii, prin urmare, cetatenii sunt foarte inclusiv atunci cand vine vorba de reciclarea corecta si zgomotul de noapte tarziu - ei o iau in serios de dragul tuturor.

Cultura

Considerata o tara de ganditori, poeti si, in zilele noastre, oameni de afaceri, cultura germana si oamenii sunt, in mare masura, totul despre ratiune si logica. Germania impartaseste o multime de cultura si traditie cu tarile vecine, in special Austria germanica si Elvetia.

Un lucru important de stiut despre cultura germana este ca locuitorii sunt de asteptat sa respecte ordinea si structura. Este important sa fii la timp, nu doar pentru munca, ci si pentru evenimente sociale, si sa urmezi reguli care sunt in vigoare pentru binele mai mare al tuturor celor care traiesc acolo.

Cultura germana a fost modelata de-a lungul a mii de ani. A fost initial o tara pagana, apoi un loc important al Sfantului Imperiu Roman. A fost si locul de nastere al reformei protestante. Astazi, crestinii, catolicii si musulmanii coexista fericiti in Germania.

Unele dintre caracteristicile cheie ale culturii germane pentru care natiunea este bine cunoscuta include promptitudinea si ordinea (mentionate mai sus), care este evident in cele mai multe parti ale societatii germane. Din punctul de vedere al unui spectator, bere buna (si Oktoberfest), carnati deliciosi, drumetii, muzica Populara traditionala "Oom-PAH" si vacantele sunt doar o parte esentiala a identitatii tarii.

Cercetand mai in detaliu am observat ca exista o gama mult mai larga de alimente, bauturi, istorie si activitati de agrement, care sunt, de asemenea, aspecte importante ale culturii lor. Si, intr-o nota mai serioasa, in epoca moderna, Germania a devenit o economie mare si stabila, care contribuie la dezvoltarea globala.

Cei mai multi germani nu traiesc sa munceasca, nici nu muncesc sa traiasca!

Munca si traiul se pot imbina foarte bine atunci cand nu se fac excese (multi ar trebui sa urmam expemplul lor). Saptamana medie de lucru in Germania este de aproximativ 35 de ore, una dintre cele mai mici din Europa. Productivitatea, insa, este ridicata si, in timp ce lucreaza, majoritatea germanilor se mandresc cu faptul ca fac o treaba buna. Si cand nu sunt la locul de munca, ei iau parte la o serie de activitati de agrement si de divertisment.