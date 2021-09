TOP 5 super idei cadouri barbati 2021 care se afla pe lista lor de dorinte

Nu e chiar usor sa faci cadou unui barbat pe care il apreciezi si pe care iti doresti sa-l surprinzi, dar vestea buna e ca exista numeroase optiuni din care poti alege. In ultimii ani, gusturile barbatilor s-au mai schimbat, asa ca daca ti-ai propus sa-i oferi ceea ce isi doreste cu adevarat, merita sa privesti mai atent asupra tendintelor actuale. Desigur, atunci cand alegi cadoul pentru un barbat este important sa tii cont de relatia pe care o ai cu acesta si de ocazia in sine. Poate fi zi de nastere sau onomastica, Ziua Indragostitilor sau Craciunul, Mos Nicolae, cununia sa civila sau alt eveniment deosebit din viata sa.

Iata 5 idei cadouri barbati care te vor ajuta sa impresionezi. Nu e vorba nici de cravata, nici de o sticla de vin, nici de un ceas de perete. Prietenii de la Mindblower, cadouri iesite de minti, ne-au dezvaluit 5 cadouri de top pe care barbatii le adauga des pe lista de dorinte.

Ce cadouri isi doresc barbatii in 2021?

1. Sosete amuzante Bring me Wine

A spus cineva ca barbatii isi doresc cadouri scumpe? In niciun caz. Foarte multi barbati tineri adora cadourile amuzante, care ii fac sa rada cu pofta, care au un mesaj haios si care ii ajuta sa-si exprime personalitatea spontana, originala si lejera. Pentru acesti barbati cu simtul umorului foarte bine dezvoltat poti face cadou sosetele amuzante Bring me Wine.

Aceste sosete sunt ingenioase prin faptul ca au un mesaj trasnit cusut pe talpi. Practic mesajul ramane ascuns, pana cand purtatorul se intinde in pat sau pe canapea. Atunci mesajul de pe talpi poate fi deslusit foarte bine: If you can read this, Bring me Wine (Daca poti sa citesti asa, adu-mi niste vin). Nu stim daca sarbatoritul chiar va primi ceea ce isi doreste, fara prea mult efort, dar iti garantam ca se va distra copios.

2. Set sah si accesorii vin, Caseta Deluxe - cadou elegant

De la un cadou haios pe care poti sa-l faci unui barbat cu care ai o relatie mai apropiata, informala, trecem la aceasta caseta sofisticata, ideala pentru barbatii eleganti, pentru sefi, pentru cei care traiesc pe picior mare, pentru barbatii cu personalitate puternica, poate sobri, cu o tinuta serioasa. Setul include doua parti importante: pe de o parte un set de piese de sah, pe de alta parte un set de accesorii pentru vin.

Toate aceste piese sunt perfect asezate intr-o caseta de dimensiuni compacte, extrem de eleganta, care va arata deosebit intr-un bar, intr-o biblioteca sau pe o etajera din living ori din birou. Caseta este fabricata din lemn, cu finisaje frumoase, iar partea exterioara superioara este impregnata cu binecunoscuta tabla de sah. Jocul de sah si vinul se impletesc uimitor de bine si cei mai sofisticati barbati vor sti sa profite de acest lucru la maximum.

3. Set cadou decantor Glob Pamantesc cu doua pahare Deluxe

Ramanem in zona cadourile de lux cu acest decantor absolut spectaculos, care doboara tot ceea ce stiai pana acum despre sticlele care contin si pastreaza parfumul bauturilor de calitate. Sticla rotunda imita globul Pamantesc, cu harta Lumii impregnata subtil, asezat oblic pe un stativ din lemn foarte gratios. Setul include doua pahare pentru ca intotdeauna bautura are cel mai bun gust atunci cand este savurata in prezenta unui companion de discutii.

Dat fiind rafinamentul pe care il transmite acest decator insotit de doua pahare impregnate si ele cu silueta continentelor, iti recomandam sa-l oferi barbatilor stilati cu profesii importante (avocati, notari, contabili, profesori, manageri, team leaderi, antreprenori), barbatilor cu care ai o relatie de amicitie usor formala (sefi, parteneri de business, clienti de valoare etc).

Poti sa alegi acest cadou inclusiv pentru sotul tau pe care vrei sa-l rasfeti cu un cadou surprinzator, pentru iubitul tau ca sa-i demonstrezi inca o data ce gusturi bune ai, pentru tatal tau sau socrul tau.

4. Set ustentile gratar cu Servieta eleganta, 26 piese

Cauti un cadou special pentru un barbat cu care ai o relatie informala si despre care stii ca adora sa petreaca timp in bucatarie sau sa-si uimeasca invitatii la un gratar? Acest set include un numar foarte mare de piese de nelipsit pentru cei care vor sa prepare cele mai bune gustari la gratar: carne, peste, legume, frigarui, marinate etc.

Cele 26 de piese sunt atent asezate intr-o servieta argintie foarte eleganta, care se inchide cu clapete. Are maner si e usor de transportat dintr-un loc in altul, ideala chiar si atunci cand mergi la padure, la un gratar in munte, pe marginea unui rau sau in alt loc departe de casa. Nu trebuie sa-ti faci lista si sa te asiguri ca ai luat toate ustensilele necesare pentru gratar. Doar ai apucat de manaer valiza cu tot ce iti trebuie si poti pleca linistit la drum.

Servieta cu ustensile pentru gratar este recomandata pentru barbatii cu care ai o relatie apropiata: pentru frate, tata sau socru, un unchi apropiat, un coleg de munca (mai ales daca e un cadou de Secret Santa) si chiar pentru sotul tau sau iubitul tau.

5. Set cadou unealta multifunctionala si lanterna

Totii barbatii isi doresc sa demonstreze ca pot deveni eroi, ca sunt descurcareti, ca cei de langa ei se pot baza pe abilitatile lor deosebite. Apoi, multi barbati se indeletnicesc cu activitati tehnice: reparatii la masina sau bicicleta, amenajari prin curte, pescuit, vanatoare, camping. Ca sa faca lucrurile sa functioneze, ei au nevoie de unealta potrivita. Pentru aceasta, se pot baza pe un tool cu multifunctii.

Aceasta unealta ocupa foarte putin loc (ideala pentru buzunar, borseta, rucsac) si ofera o multime de solutii pentru diverse probleme. Cu aceasta unealta asupra lor, barbatii vor putea fi cu un pas mai aproape de visul lor de a salva lumea.

Bine, poate nu vor salva lumea, dar ii vor salva pe cei dragi din multe situatii neplacute. In plus, o unealta multifunctionala (cu surubelnita, cutter, deschizator de capace, ruleta etc) ajuta orice barbat sa devina creativ in diferite circumstante. Da, cu siguranta o astfel de unealta este pe lista de dorite a oricarui barbat.

