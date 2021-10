Top 10 idei cadouri femei zi de nastere. Superbe ca ele

Se apropie ziua ei de nastere si deja ai intrat in panica? Lista noastra cu idei cadouri pentru ea o sa te ajute sa descoperi rapid si usor ceea ce i se potriveste cel mai bine. Poate ca e mama ta, sotia ta, iubita, o prietena foarte buna, sefa sau doar colega de birou pe care iti doresti sa o tratezi frumos cu un gest nobil. Orice femeie apreciaza cadourile inspirate, iar acestea ii pot face ziua de nastere mult mai frumoasa, indiferent de varsta pe care o va atinge.

Iata mai jos o lista de pus sub perna ori de cate ori ai nevoie sa gasesti idei cadouri femei speciale, pentru ziua lor de nastere, dar si cu alta ocazie.

Cele mai frumoase 10 idei de cadouri pentru femei superbe

1. O saltea masaj Norisor cu bunastare

O saltea de masaj este un cadou de grija binevenit pentru o femeie care munceste mult sau careia ii place sa se rasfete. Salteaua poate fi intinsa pe canapea sau pe pat, ori chiar in pozitie sezand pe un scaun. Se pliaza si are un design ergonomic, se livreaza cu o telecomanda de control si este foarte simplu de folosit.

Ofera 5 tipuri de masaj cu 3 nivele de intensitate. Este minunata pentru gat, picioare, zona lombara si spate. Pentru ziua de nastere a mamei, ziua iubitei sau a sotiei, pentru aniversarea unei prietene bune, aceast cadou este unul tare inspirat.

2. O cutie de bijuterii cu cheita, verde smarald

Femeile adora bijuteriile si casetele in care isi pot depozita toate lucrurile acestea pretioase: inele, cercei, bratari, lantisoare etc. Aceasta cutie pentru bijuterii pe care o poti face cadou vine imbracata in catifea verde smarald si este foarte eleganta. Este prevazuta cu o cheita si lacatel pentru a tine bijuteriile departe de ochii curiosi ai copiilor sau pur si simplu pentru a-ti ascunde comorile de oricine altcineva.

Materialul catifelat cu care sunt captusite compartimentele interioare fac ca bijuteriile sa fie bine protejate si sa nu se zgaraie. O cutie de bijuterii reprezinta o idee eleganta de cadou de zi de nastere pentru orice femeie, dar mai ales pentru cele cochete si speciale.

3. Trandafir placat cu aur de 24K

De la o cutie de bijuterii trecem la o bijuterie speciala, un trandafir placat cu aur de 24K, cu o lungime de 27 cm. Vine intr-o cutie eleganta de culoare neagra si cu un certificat de garantie care ii atesta valoarea. Este unul din cele mai romantice cadouri pe care i le poti oferi unei femei. Potrivit Mindblower, magazin online de cadouri iesite din minti, trandafirul de aur a fost in ultimul an cadoul vedeta pe care barbatii l-au oferit femeilor speciale din viata lor (iubite, sotii si mame). La baza, acesta este un trandafir natural, uscat prin proceduri speciale, iar apoi imbracat in foite foarte subtiri din aur de 24K. Greutatea lui este semnificativa si ce e cu adevarat deosebit la el este ca nu moare.

4. Aparat masaj pentru picioare SPA Aqua Relax cu pliere - pentru femei zi de nastere

Uneori, dragostea incepe de la picioare, asa ca o poti surprinde si binedispune cu un aparat de masaj special gandit pentru picioare. Este compact si ocupa putin loc in modul pliat - poate fi strecurat cu usurinta sub canapea sau sub frigider. Masajul la picioare binedispune, relaxeaza si ofera o stare generala de bine, indiferent de sezon.

Cadoul este potrivit in special pentru mamele pe care le iubim si pe care vrem sa le stim bine, pentru sotiile care sunt piesa de puzzle cea mai importanta dintr-o familie, pentru iubitele pe care vrem sa le rasfatam sau pentru prietenele bune carora vrem sa le spunem cat de mult le pretuim.

6. Set cadou 4 cutite de bucatarie Damasqus - din magazinul online

Pentru cele mai practice femei, poti alege un set de cutite, toate diferite, cu lame taioase si manere ergonomice. Setul vine intr-o cutie eleganta si toate cutitele sunt frumos asezate in interior. Din pachet nu lipsesc cutitul bucatarului, cutitul pentru decojire si cutitul Santoku. Daca ii place sa gateasca si face tot felul de preparate cu care ii surprinde pe cei dragi, acest cadou sigur este inspirat pentru ea.

7. Difuzor Aromaterapie uleiuri esentiale sfera 7 culori, 130 ml

Un difuzor pentru uleiuri esentiale este un alt cadou special pentru ziua ei de nastere. Acesta are o multime de proprietati benefice si poate fi folosit cu o multitudine de uleiuri esentiale. Are rol de umidificator pentru incapere, hidrateaza pielea si combate alergiile.

De asemenea, poate functiona ca si lampa de veghe pentru ca ofera 7 lumini colorate care se pot seta in functie de starea de spirit. Iar, cand vine vorba despre uleiuri esentiale, limita este cerul. In functie de uleiurile alese, aromaterapia este minunata pentru stimularea productivitatii, pentru combaterea insomniei, pentru relaxare etc.

8. Organizator cosmetice Cutie cu oglinda iluminata LED - unul din cele mai frumoase cadouri femei

Femeile moderne prefera sa aiba un spatiu elegant pentru depozitarea lucrurilor personale, bijuterii si cosmetice, iar acest organizator le poate ajuta sa-si pastreze lucrurile la indemana si in deplina ordine. Are o dispunere verticala, cu foarte multe compartimente, cu oglinda cu LED, maner pentru transport si incarcator rapid USB. Rezista la apa si la praf si este ideal pentru parfumuri, creme, pensule, tot felul de produse de make up si chiar bijuterii. Este un cadou splendid de zi de nastere pentru ea - femeia mereu eleganta si cocheta care te surprinde intotdeauna.

9. Cana cadou cu Coroana Queen of everything

Cauti un cadou original, amunzant si de efect pentru ziua ei de nastere? Aceasta cana cu coroana este cu adevarat speciala si poate face parte din declaratia pe care vrei sa i-o faci ca sa-i spui ca este regina inimii tale, ca este o regina peste un departament in care sunteti colegi, ca este mama regina pe care o stimezi cel mai tare (pentru mama ta sau mama soacra).

Cand soarbe din cafea sau din ceai, regina isi poate indeparta gratios coroana aurie ca sa se bucure de clipe de relaxare. Cana este neagra si poarta o inscriptie puternica: Queen of Everyting, alaturi de o logo-ul reginei: o coroana. De asemenea, partea superioasa este acoperita cu o coroana aurie care se poate da jos.

10. Glob pamantesc magnetic plutitor cu iluminare LED. C-Shape

Acest cadou curios si original se potriveste femeilor care lucreaza la birou, celor care iubesc sa calatoreasca in Lumea Larga, femeilor de afaceri si celor care adora sa citeasca seara sau sa se relaxeze in compania unei cani de ciocolata calda si a unei lumini difuze. Un Glob Pamantesc frumos graviteaza in jurul axei sale si pluteste conform unui principiu de fizica, intr-un suport semicerc plin de culoare. Globul care pluteste este un cadou fantastic.

Originala, copilaroasa, eleganta - oricum ar fi ea, merita sa-i oferi un cadou pe inima ei, in ziua in care implineste o noua varsta frumoasa. Alege cu grija, atentie si rabdare cadoul pentru ziua ei de nastere si vei reusi sa-i bucuri sufletul, sa-i topesti inima, sa-i pui zambet pe chip si sa se simte iubita, apreciata, pretuita.

Pentru toate aceste idei de cadouri din articol, precum si multe alte cadouri iesite din minti, te asteptam pe mindblower. Vino sa descoperi si jucarii antistres, cadouri haioase pentru femei, cutiuta muzicala, lampa led, seturi cadou, rucsac antifurt etc.