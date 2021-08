Tinuta potrivita pentru sala: sfaturi utile

In afara de grija pentru alimentatia echilibrata, o viata sanatoasa implica miscare! Daca ai luat decizia sa mergi la sala de fitness, iti trebuie un echipament sportiv potrivit, care sa nu te impiedice in timpul desfasurarii exercitiilor, ci sa te ajute sa performezi.

Nu stii cu ce sa te imbraci la sala de fitness? Iti punem la dispozitie sfaturile utile pentru a crea tinuta ideala, in articolul urmator!

Alege pantofii sport potriviti

De regula, cele mai mari provocari in ceea ce priveste echipamentul pentru sala vin atunci cand te gandesti la incaltaminte. Pentru sala, ai nevoie de pantofii sport potriviti, care au un rol esential in efectuarea corecta a exercitiilor.

In primul rand, pantofii sport nu trebuie sa-ti fie mari si nici sa te stranga, pentru a impiedica bataturile, iritatiile sau alunecarile, care te incetinesc. Indiferent de activitatile sportive pe care le practici la sala, incaltamintea trebuie aleasa cu grija si trebuie sa amortizeze presiunea asupra picioarelor. Ai nevoie de pantofi sport cu talpa subtire si neteda pentru antrenamentele cu greutati mari, care iti ofera un confort sporit. Daca practici exercitii in cadrul carora esti nevoit sa alergi sau sa sari, sunt indicati pantofii sport cu talpa confectionata din spuma sau perne de aer. Pentru exercitiile de spinning, se potriveste incaltamintea sport cu striatii plasate pe talpa exterioara.

Fiindca pantofii sport nu sunt universali, trebuie sa stii ca modelele concepute pentru fitness sunt diferite fata de cele pentru alergare. Astfel, trebuie sa tii cont de modelul pantofilor sport, de aderenta si de flexibilitate. Pantofi sport potriviti pentru sala gasesti aici, pentru a te simti confortabil in timpul antrenamentelor.

Renunta la accesorii

Te intrebi care sunt accesoriile pe care merita sa le iei cand mergi la sala pentru antrenamente? Renunta la ele! Accesoriile nu sunt indicate pentru mersul la sala, in special daca ai modele de dimensiuni mari, care fac zgomot sau te ranesc in timpul efectuarii exercitiilor.

Daca nu te poti desparti de bijuteriile preferate si vrei sa pleci cu ele de acasa, asigura-te ca acestea raman in vestiar. Nu doar ca le poti pierde in timp ce faci miscare, insa te pot jena. Iti place sa porti sapca la sala? Aceasta nu trebuie sa fie fixa in jurul capului si sa nu alunece.

Poarta pantaloni comozi

Desi la sala iti doresti sa arati cat mai bine, ia in calcul faptul ca pantalonii pentru sala trebuie sa fie comozi si sa nu te stranga in talie sau in partea inferioara a gleznelor. Poti achizitiona colanti sau pantaloni prevazuti cu banda elastica in talie, evitand modelele prea largi.

La fel de important este si materialul atunci cand vine vorba despre pantalonii pentru sala. De aceea, alege pantalonii care absorb cat mai bine transpiratia. Iti place sa porti pantaloni scurti la sala? Ii poti alege, atata timp cat iti ofera libertate de miscare si confort.

Opteaza pentru lenjeria optima

In echipamentul tau de sala nu trebuie sa se gaseasca sutienele obisnuite, deoarece nu iti ofera o sustinere corecta a bustului. In schimb, poti purta o bustiera special conceputa pentru sala, pe care o poti gasi in orice magazin de profil. In plus, bustiera pentru sala este comoda si se preteaza indiferent de exercitiile pe care le realizezi. La fel ca in cazul sutienelor, bustierele trebuie alese in functie de cupa si de dimensiunea corecta, pentru o sustinere optima.

Preferi sa porti bustiera fara tricou pe deasupra? Poti adauga un hanorac simplu, cu fermoar, care poate inlocui topul.

Renunta la tricourile si maiourile obisnuite

Nu in ultimul rand, cand mergi la sala sa te antrenezi, nu este indicat sa porti tricourile si maiourile obisnuite de casa sau pentru mers in oras. Poarta tricouri pentru sala, confectionate din materiale care au rolul de a absorbi transpiratia si de a o elimina eficient. Acest lucru impiedica petrecerea timpului la sala cu tricoul lipit de corp.

Topul pentru sala trebuie sa fie ajustat pe corp, astfel incat sa adopti o postura corecta. In functie de anotimp sau de preferinte, poti alege tricouri sau bluze cu maneca scurta.

Ai in vedere aceste recomandari atunci cand iti construiesti tinuta pentru sala si simte-te confortabil!