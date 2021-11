Terasele Sun Leader, mai mult decat simple terase

Fie ca vrei sa reamenjezi o terasa, fie ca vrei sa o construiesti de la zero, Sun Leader are cele mai bune solutii, potrivite pentru orice anotimp, pentru zone rezidentiale sau pentru antreprenori din domeniul HoReCa. O terasa Sun Leader poate fi acel coltisor in care oricine se pote simti bine indiferent de anotimp, fara sa se simta incorsetat intre patru pereti.

De ce sa alegi terasele Sun Leader

Ads

Pentru persoane fizice si antreprenori care vor sa dea un suflu nou business-ului lor din industria HoReCa in vreme de pandemie, terasa multifunctionala, care poate fi folosita tot timpul anului, este alegerea ideala. Vremurile cand o terasa putea fi folosita doar in sezonul cald au apus, iar acum ai o multime de optiuni pentru a te bucura de timpul petrecut in natura 12 luni pe an, fara sa iti pese de frig, vant, ploaie sau ninsoare.

Terasele Sun Leader, elegante si confortabile, ofera protectie indiferent de vreme, pe termen lung, datorita calitatii si rezistentei materialelor si a structurilor.

Te poti bucura de o stare de bine indiferent de preocupari pe o terasa inchisa cu o pergola retractabila, cu membrana PVC sau bioclimatica, care vara te fereste de razele puternice ale soarelui, prevenind totodata efectul de sera, iar iarna poate sustine o incarcatura de 200 kg de zapada pe metru patrat.

Adaptabile, motorizate, sigure si foarte usor de folosit, pergolele retractabile reprezinta o investitie pe termen lung si acasa, si pentru un restaurant, o pensiune sau un hotel cu terasa ce poate fi folosita 12 luni pe ani.

Terase "inteligente" si sigure, cu tehnologii de ultima generatie

Pergolele retractabile pot fi asociate cu inchideri laterale din sticla glisanta, tip panorama sau tip slide, care te ajuta sa inchizi terasa in sezonul rece fara sa renunti la privelistea din jur.

Foile de sticla securizata, montate pe verticala sau orizontala, actionate manual sau electric, gliseaza stanga-dreapta sau de sus in jos (tip balustrada, respectiv tip trecere) pe sine individuale; ele pot servi si ca pereti exteriori ai terasei, meniti sa protejeze clientii in sezonul rece, dar si ca separatoare intre zone de fumatori si cele de nefumatori, spre exemplu.

Ads

Sun Leader are cele mai potrivite solutii pentru terase versatile si elegante, iar specialistii te vor ajuta sa pui pe picioare proiectul cel mai potrivit gusturilor si nevoilor tale. Atat pergolele retractabile, cat si inchiderile din sticla pot fi controlate foarte usor cu ajutorul unei telecomenzi sau a unei aplicatii mobile, chiar si de la distanta.

O terasa inchisa poate gazdui evenimente mai mari sau mai mici, momentan in limitele impuse de restrictiile din pandemie, sau poate fi spatiul perfect pentru Sarbatori, daca vrei sa faci un cadou intregii familii. Cu sistemul de incalzire preferat (gaz, electric, infrarosu), mobilata practic si cu bun gust, o terasa Sun Leader poate fi locul ideal pentru relaxare, pentru o ciocolata calda sau un vin fiert cu persoane dragi, dar si pentru lucru, atunci cand vrei sa iesi din rutina biroului.

Versatile si confortabile, terasele cu pergole retractabile si inchideri laterale din sticla, mult mai practice decat cele cu folie transparenta, reprezinta o investitie inteligenta in business-ul tau sau in confortul locuintei.