Stocuri noi de haine second hand și outlet din Anglia, pentru revânzare, în depozitul Crematex

În contextul în care magazinele cu produse de îmbrăcăminte și încâlțăminte se pregătesc deja pentru sezonul de toamnă - iarnă 2021 - 2022, depozitul de haine second hand și outlet Crematex a anunțat pregătirea cu stocuri noi, de calitate ridicată, special aduse de la furnizori din Anglia și nu numai. Este vorba despre haine sh și outlet destinate revânzării în magazine de profil de oriunde din România.

Noile stocuri outlet și noile loturi second hand toamnă - iarnă țin cont de tendințele actuale, fiind potrivit unui public cu preferințe foarte diversificate. Crematex este cunoscut pe piața de fashion second hand outlet pentru conceptul său bazat pe înaltă calitate, fără compromisuri: haine ca noi, care arată exact ca unele din comerțul standard, din materiale de calitate, cu design foarte atractiv și de obicei de la branduri de top din industria modei la nivel global.

Practic, consumatorul modern de astfel de haine second hand și outlet face o astfel de alegere nu pentru a cumpăra mai ieftin cu orice preț, ci pentru a cumpăra mai avantajos, pentru a plăti puțin pentru haine premium, care în mod normal ar avea un cost foarte mare în magazinele de brand din mall-uri și nu numai. Se poate vorbi despre un adevărat trend internațional în acest sens, căci a achiziționa acum haine outlet și second hand poate fi la considerat a fi la modă, economic și ecologic, un trend avantajos pentru consumator, pentru comunitate, pentru mediul înconjurător.

"Mizăm și în acest sezon pe colecții noi de haine outlet pentru toamnă - iarnă, dar și haine second hand de înaltă calitate. Articolele intrate recent în stoc sunt livrate din depozit haine second hand / depozit haine outlet către magazine clasice sau chiar online, care la rândul lor se adresează consumatorului modern, dornic de calitate fără compromis. Un astfel de business în domeniul de haine second hand și outlet este cel mai profitabil în momentul de față, partenerii noștri având rezultate foarte bune de vânzări, fără a mai ajunge la situații în care marfa nu are cerere sau trebuie vândută pe prețuri mult prea mici. Clientul modern de haine sh și haine outlet își dorește să realizeze mereu deal-uri extra, dar produsele cumpărate să arate impresionant, fără a-și trăda originea prin aspect", explică reprezentanții Crematex, depozit cu stocuri outlet și second hand din Cluj-Napoca, cu acoperire națională la nivel de distribuție haine.

Se caută tot mai mult astfel de "chilipiruri smart", produse care în mod obișnuit ar costa mult mai mult în magazine, dar care ajung să fie vândute la prețuri extrem de avantajoase. În funcție de produse, poate fi vorba de prețuri asemănătoare cu cele din mall-uri pentru articole economy, de calitate scăzută. Evident, este mai avantajos să plătești însă pentru a cumpăra produse premium care pur și simplu beneficiază de o încadrare diferită ca segment de retail, fără a avea nimic în minus la aspect și calitate, ba chiar din contră, impresionând la ambele capitole.

Cei de la Crematex, un depozit de haine second hand și outlet care se poziționează drept furnizor pe termen lung pentru afaceri de succes în acest domeniu, subliniază ca politica de preț este avantajoasă pentru magazine, care își permit să aibă un adaos comercial consistent, fără a pune însă presiune pe consumator. De asemenea, loturile de haine sh și outlet sunt administrate astfel încât să fie ușor de vândut, pentru un bun cash flow pentru magazinele de profil.