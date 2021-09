Sfaturi pentru alegerea mobilei din sufragerie

Mobilierul pentru sufragerie este un element central in decorarea acestei incaperi, dar nu numai atat. Materialele, tipurile de mobilier si functionalitatea acestora sunt criterii esentiale de selectie. Canapele, dulapuri si masute de cafea trebuie sa indeplineasca aceste criterii pentru a se potrivi atat gusturilor, cat si nevoilor voastre.

Alegerea mobilierului potrivit pentru sufragerie

Este important sa-ti alegi mobilier living in functie de stilul tau de viata, de decorul interior, dar si de bugetul tau. Mobilierul trebuie sa fie practic, estetic si dupa imaginea voastra. pentru a va garanta momente de calitate cu familia sau prietenii. Iata principalele criterii pentru alegerea mobilierului potrivit pentru sufragerie:

materialele: lemn masiv, placi aglomerate, lemn compozit lacuit, sticla transparenta sau temperata, metal;

tipul de canapea, fotoliu si materialele acestora: drepte, de colt, in forma de U, convertibile, inclinabile, electrice;

formele si functiile mesei de cafea: dimensiune, modulara sau fixa, optiuni;

tipul suporturi TV: forma, dimensiune, de podea sau perete, depozitare;

stilul de decorare: traditional, rustic, scandinav, industrial, modern;

alegerea accesoriilor: perne, pufuri, lampi.

poti alege mai multe elemente pentru decorarea casei.

Alegerea canapelei: intre confort, practic si estetic

Acesta este de obicei primul mobilier de sufragerie pe care il alegem. Aceasta este o achizitie mare, deoarece necesita un buget mai mare. Alegerea este in functie de dimensiune, in functie de spatiul disponibil, dar si de numarul de persoane care locuiesc in gospodarie. Tapiteria, calitatea scaunului, spatarul,etc. sunt, de asemenea, criterii de selectie care nu trebuie neglijate, iata cateva tipuri si modele de canapele disponibile:

canapeaua potrivita: pentru spatii mici, pana la 3 sau 4 locuri;

canapeaua de colt: pentru camere mari, pana la 6 locuri, cu sezlong modular;

canapeaua in forma de U: pentru spatii foarte mari, 5 sau mai multe locuri;

canapeaua convertibila: canapea extensibila, BZ, futon ca pat suplimentar, canapea extensibila dreapta sau de colt ca un adevarat pat zilnic,

canapeaua din stofa: ieftina, dar fragila, greu de intretinut;

canapeaua din imitatie de piele sau piele naturala: intretinere usoara, durabila in timp;

canapeaua din microfibra: intretinere usoara, foarte confortabila.

Alegerea masutei de cafea

In zilele noastre, aproape toate camerele de zi sunt echipate cu una sau mai multe masute de cafea. Mica piesa de mobilier ideala pentru depunerea revistelor, telecomenzilor sau pentru a lua un aperitiv cu prietenii, masuta de cafea este esentiala intr-un living. Pentru a o alege bine, trebuie sa tineti cont de gusturile, de designul interior si de utilizarea pe care intentionati sa o faceti.

forma: dreptunghiulara, rotunda, patrata, ovala, alegerea este larga;

dimensiunea: trebuie sa fie proportionala cu cea a canapelei pentru a ramane aproape de ea, permitand in acelasi timp o miscare usoara;

materialele: pentru a alege in functie de stil si gusturi, aveti de ales intre lemnul solid, derivatele sale, precum panourile din fibra, metalul, sticla si / sau asociatiile acestora;

masa modulara: puteti alege cu usurinta o masuta de cafea fixa sau o masa modulara cu depozitare. Unele modele permit desfasurarea acestuia pentru a-l transforma intr-o adevarata masa;

optiuni: pentru mai mult design, unele modele au o functie de lumina oferita de o banda LED sau spoturi incastrate.