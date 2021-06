Sase sfaturi pentru a eficientiza utilizarea masinii de spalat rufe

Este posibil sa economisiti la utilizarea masinii de spalat? Sigur ca este posibil! Cu cateva sfaturi despre utilizare, intretinere si cateva trucuri de curatare, veti observa cum scade consumul facturii dvs. de energie electrica. Si, cel mai important, modul in care hainele dvs. vor fi la fel de curate ca in prima zi.

Consumati mai putina energie electrica, economisiti bani la facturile la electricitate si apa si fiti mai eficienti cu treburile casnice cu aceste sfaturi.

1. Optimizati ciclurile de spalare

Incercati, pe cat posibil, sa porniti masina de spalat doar cand aveti o incarcare completa, pentru o eficientizare a consumului de curent electric. Evident, nu trebuie sa cadem in cealalta extrema, adica supraincarcarea tamburului, pentru ca vom obtine efectul invers.

2. Curatarea lunara a masinii de spalat

Ati observat vreodata pete de detergent sau un miros urat al hainelor proaspat spalate? O masina de spalat murdara sau incarcarea prea multor rufe in tambur pot fi principalele motive. Din acest motiv, este esential sa efectuati o curatare lunara a masinii de spalat: fara haine, cu un ciclu scurt si la o temperatura ridicata (60-90 grade C). Nu uitati, filtrele din masina de spalat trebuie sa fie, de asemenea, curatate.

Un alt aspect foarte important este sa lasati usa masinii de spalat intotdeauna deschisa intre folosiri, astfel incat sa poata fi ventilata. In acest fel, veti preveni formarea mucegaiului in masina de spalat din cauza umiditatii.

3. Cicluri de spalare la rece

Apa calda pentru consumul casnic este scumpa, asa ca va sfatuim sa coborati temperatura maxima a apei calde, acolo unde exista aceasta posibilitate. In majoritatea caselor este suficient sa il puneti la 40 grade C si reducerea temperaturii reduce considerabil riscul de oparire.

Ori de cate ori este posibil, spalati hainele in apa rece. Cele mai noi formule pentru a spala cu apa rece dizolva detergentul si obtine haine curate la temperaturi mai scazute. Daca vedeti ca o haina are o pata greu de indepartat, tratati-o! De exemplu, petele galbene de pe haine sunt greu de curatat. Stiind cum sa le tratezi inainte de a pune haina in masina de spalat este cheia unui consum eficient.

Un alt avantaj al spalarii hainelor cu apa rece este ca pastreaza culoarea originala a hainelor pentru mai mult timp si este foarte recomandat pentru intretinerea si ingrijirea rufelor delicate.

4. Cunoasteti programele masinii de spalat

Profitati de diversele cicluri de spalare ale masinii de spalat pentru a economisi energie. Programele de spalare a hainelor delicate sunt mai scurte, la temperaturi scazute si rotatii mai putine. Utilizati aceste cicluri pentru incarcari mai usoare sau rufe mai putin murdare, de exemplu tesaturi de matase, lana, viscoza sau denim.

Pentru a economisi putin la factura de energie electrica, puteti omite, cat vremea buna v-o permite, uscarea hainelor la uscatorul de rufe. Vara, puteti usca rufele in mod clasic, pe sarma, pe balcon sau in curte, daca aveti aceasta posibilitate. In plus, nu uitati sa va uscati hainele chiar la sfarsitul ciclului de spalare. Lasarea hainelor mult timp in masina de spalat poate crea un miros urat in hainele preferate.

5. Folositi cantitatea recomandata de detergent

Observati urme de detergent pe haine? Se datoreaza faptului ca ati depasit cantitatea recomandata sau pentru ca ati incarcat masina de spalat la limita. Este o greseala obisnuita sa crezi ca adaugand mai mult detergent, hainele vor fi mai curate. Nimic nu este mai departe de realitate. Cu aceasta actiune provocati efectul opus.

Un alt aspect de care ar trebui sa tineti cont este ca masina de spalat nu trebuie incarcata la limita, cu putine exceptii. Consecintele directe ale acestui lucru pot fi:

- Haine prost spalate (cu urme de detergent sau altele).

- Reducerea duratei de viata a masinii dvs. de spalat. Tambururile sunt proiectate pentru a spala anumite incarcari. Prin supraincarcare, il obligati sa functioneze suplimentar si riscati o defectiune.

- Deoarece persista petele, fortezi o a doua spalare suplimentara (mai multa cheltuiala, mai putine economii).

6. Folositi produsele potrivite

Feriti-va de agentii de inalbire! Inalbitorul, bicarbonatul de sodiu sau amoniacul lichid sunt inalbitoare excelente, dar ar trebui utilizate numai pe rufele albe si la temperaturi ridicate. Nu uitati, aceste produse trebuie utilizate cu grija si adaugand intotdeauna cantitatea recomandata. Daca aveti de gand sa spalati hainele colorate cu pete greu de tratat, exista diferite produse pe piata pentru tratarea petelor de pe hainele colorate.

La fel ca agentii de inalbire, balsamul in cantitati mari poate pata hainele. De fapt, va recomandam sa inlocuiti balsamul cu otet. Otetul este un excelent balsam natural pentru haine.

Puteti face acest lucru adaugand 1/4 cana de otet in loc de balsam comercial. Otetul reduce reziduurile de detergent, inmoaie hainele si elimina mirosurile proaste. Este aproape magic? Da, va recomandam sa cititi mai multe despre avantajele si dezavantajele dedurizatoarelor.