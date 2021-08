Sanatate si fericire in cuplu. Recomandari esentiale pentru starea de bine a sotului tau

Tu stii care sunt principalele amenintari pentru sanatatea sotului tau? In topul unui astfel de clasament se regasesc bolile de inima, cancerul si leziunile provocate in mod neintenționat.

Din fericire, cele mai multe probleme de sanatate cu care s-ar putea confrunta partenerul de viata pot fi prevenite intr-o mare masura, prin alegerea unui stil de viata bazat pe anumite alegeri.

Iata cateva dintre acestea: urmarea unui regim alimentar sanatos, practicarea de exercitii fizice in fiecare zi, dar si evitarea unor factori de risc pentru sanatatea barbatului, precum consumul excesiv de alcool sau amanarea (ignorarea) controalelor medicale importante.

Mai jos, iti oferim o serie de recomandari ale expertilor privind sanatatea sotului tau, la care este posibil sa nu se fi gandit inca, dar care sunt mai mult decat importante pentru el. Asadar, sunt importante si pentru tine. De aceea, credem ca este esential sa le afli si tu:

1. Sanatatea barbatilor de 20 si 30 de ani

Conform Webmd.com, stilul de viata sanatos al barbatilor aflati in acest esantion de varsta poate fi sustinut prin intelegerea si respectarea urmatoarelor recomandari:

1.1. Dieta sanatoasa si exercitii incluse in rutina saptamanala

Chiar daca sotul tau are intre 20-30 de ani, acest lucru nu inseamna ca alimentatia gresita sau sedentarismul ii fac bine.

Asadar, chiar si pentru aceste prime decenii de viata se recomanda evitarea alimentelor grase sau prajite, precum si practicarea unei sesiuni de antrenamente fizice, cel putin o jumatate de ora pe zi.

Este esential să înțeleagă faptul ca respectarea acestor sfaturi inca de la varsta de 20-30 de ani poate genera beneficii importante pentru sanatatea sotului tau, de care se va putea bucura apoi pentru tot restul vietii.

1.2. Cunoasterea istoricului medical al familiei sale

Exista persoane dragi din familia sotului tau cu un istoric al problemelor de inima, sau care s-au confruntat cu problemele asociate diabetului? Expertii recomanda discutiile cu cei dragi, pentru a descoperi cat mai multe informatii esentiale, privind istoricul medical al unei familii.

1.3. Controale periodice cu caracter preventiv

Este indicat ca un tanar de 20-30 de ani sa realizeze lunar o autoevaluare pentru cancerul testicular, cea mai frecventa forma de cancer la barbatii tineri.

De asemenea, este vital ca unele discutii avute de sotul tau cu un specialist, privind masurarea nivelului de colesterol, evaluarea hipertensiunii arteriale si screeningul pentru diabet, sa nu fie ignorate.

1.4. Vizite impreuna la specialist pentru intrebarile voastre

Atunci cand sotul tau se teme de unele vizite si discutii importante cu medicul specialist, sau le evita din comoditate, convinge-l sa mergeti impreuna la unele consultatii, ce pot lamuri o serie de chestiuni de interes comun:

- Mentinerea sănătății intregului organism

- Modalitati eficiente privind prevenirea bolilor cu transmitere sexuala [2]

- Fertilitatea in cuplu si probleme ce graviteaza in jurul esecului conceperii samd

2. Sanatatea barbatilor cu varste intre 40 si 50 de ani

Daca sotul tau se bucura de o varsta cuprinsa in acest interval, iata cateva aspecte importante pentru mentinerea sanatatii sale, de care este posibil sa nu fi stiut pana acum:

2.1. Gestionarea corecta a stresului

Presiunile profesionale, familiale si financiare pot duce la un nivel ridicat de stres pentru barbatii de 40-50 de ani, fiind binecunoscut faptul ca stresul reprezinta un factor determinant pentru dezvoltarea bolilor de inima.

Aceste boli afecteaza barbatii mult mai devreme, comparativ cu media de varsta asociata problemelor cardiace la femei. Mai mult decat atat, aceste afecțiuni reprezinta prima cauza a deceselor, in cazul barbatilor cu varste cuprinse intre 45 si 54 de ani.

Modalitati prin care stresul poate fi combătut: exercitii fizice regulate, sesiuni de yoga, meditatie sau participarea la cursuri de management al stresului.

2.2. Prezentarea la controale medicale importante

Orice control de rutina poate oferi informatii importante privind starea de sanatate a sotului tau, chiar daca anumite simptome pe care acesta le sesizeaza pot parea cat se poate de firesti.

Iata un singur exemplu, in acest sens: caderea parului. Aceasta problema poate avea cauze multiple: inaintarea in varsta, ereditatea, schimbarile hormonale sau chiar unele afecțiuni medicale.

In mod normal, o persoana pierde zilnic intre 50 si 100 de fire de par. Caderea parului poate deveni, insa, un motiv al intalnirii cu un specialist, atunci cand numărul de fire pierdute la pieptanat, sau in timpul dusului, este mult mai mare decat valorile mai sus amintite.

Astfel, un medic specializat în diferite forme de alopecie poate identifica in mod corect cauza acestei probleme, oferind apoi sugestii de tratament dermato-cosmetic împotriva caderii parului (asa cum sunt cele oferite de Cadu-Crex), potrivite pentru situatia cu care sotul tau se confrunta.

De asemenea, in urma unei evaluari amanuntite, specialistul poate identifica o alta afectiune de care pacientul sufera, care poate avea ca simptom căderea părului.

2.3. Atentie la depunerile de grasime din dreptul taliei

In cazul multor barbati de varsta mijlocie, depunerile de grasime in jurul taliei reprezinta o problema intalnita adesea.

Se recomanda, insa, o atentie deosebita in privinta acestor transformari corporale, studiile aratand ca pot reprezenta un factor de predispozitie pentru bolile de inima si diabet.

2.4. Grija pentru analize importante la aceasta varsta

Daca a trecut de varsta de 40 de ani, sotul tau trebuie sa discute cu medicul specialist despre analizele specifice depistarii diabetului, mai ales in cazul in care este supraponderal, inactiv din punct de vedere fizic, sau daca in familie exista membri diagnosticati cu diabet.

Hipertensiunea arteriala reprezinta inca un subiect important pe care sotul tau trebuie sa il discute cu medicul sau, pentru a afla informatii utile despre regularitatea cu care trebuie sa treaca prin controale specifice.

Astfel, pot fi luate din timp masuri preventive impotriva AVC-urilor (accidentelor vasculare cerebrale) si a bolilor de inima.

3. Sanatatea barbatilor de 60+ de ani

Daca sotul tau a trecut de pragul primelor sase decenii ale vietii, grija pentru mentinerea unui nivel optim de sanatate se poate baza pe urmatoarele recomandari:

3.1. Stimularea functiei cognitive

Odata cu inaintarea in varsta, este esential ca un pacient sa faca eforturi pentru a se mentine la niveluri de vigilenta si stimulare mentala cat mai bune.

Solicitarea creierului dupa varsta de 60 de ani se poate realiza prin formarea unor obiceiuri: completarea careurilor de cuvinte incrucisate, socializare, hobby-uri noi samd.

De asemenea, exercitiile fizice contribuie nu doar la sanatatea organismului, ci si la stimularea activitatii cerebrale.

3.2. Executarea exercitiilor fizice de forta

Masa osoasa si flexibilitatea se pierd odata cu inaintarea in varsta. Insa antrenamentele de forta, realizate cu regularitate (se recomanda, totusi, consultarea unui specialist, inainte de inceperea unei astfel de rutine) pot preveni pierderea masei musculare.

Prin mentinerea unei mase musculare optime, se poate obtine astfel un echilibru mult mai bun in pozitie bipeda, ceea ce poate contribui la evitarea cazaturilor si a altor incidente nedorite.

3.3. Renuntarea la obiceiurile nesanatoase

Sotul tau este fumator sau consuma alcool in exces? Din fericire, unele dintre efectele acestor obiceiuri nocive pentru organism pot fi evitate sau remediate chiar si mai tarziu.

Studiile arata ca persoanele care renunta la fumat chiar la 65 de ani adaugă aproape 2 ani la speranta de viata, eliminand astfel riscurile asociate bolilor de inima si cancerului pulmonar.

3.4. Efectuarea fiecarui control recomandat

Se recomanda realizarea cu regularitate a unor analize specifice pentru nivelurile de colesterol, hipertensiune sau diabet, cat si efectuarea unei colonoscopii o data la 10 ani.

De asemenea, vaccinurile impotriva unor afectiuni precum zona zoster sau pneumonie se recomanda pentru a fi efectuate la pragurile de varsta de 60 si 65 de ani.

Iata care sunt principalele aspecte ce tin de sanatatea sotului tau, in functie de varsta pe care acesta o are. Masurile preventive despre care am discutat astazi pot scădea riscul pentru dezvoltarea anumitor afectiuni, contribuind totodata la o sperantă de viata mai mare.

