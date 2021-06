Renovezi sau iti construiesti o casa? Ce aspecte ai de luat in vedere

Aceste lucruri nu le faci zilnic si sunt anumite parti dintr-o locuinta pe care nu le mai schimbi ani buni sau chiar deloc. Printre acestea se numara ferestrele, usile, parchetul, gresia si faianta. In mod evident iti vei dori sa alegi ceva care sa nu se demodeze peste ani, care sa fie durabil, dar si care sa se incadreze in buget.

Podeaua este nu numai un factor important al confortului, dar este de asemenea si unul dintre elementele decorative principale dintr-o incapere. Avand o suprafata mare, podeaua atrage atentia de cum intri in camera. Fie ca este vorba de gresie sau parchet, ambele trebuie sa se incadreze in design-ul interior ales, sa se completeze cu texturile si culorile alese si, unde este posibil, podeaua chiar poate scoate din anonimat o camera. La Imperial White vei gasi un partener de incredere, cu solutii si materiale de constructie ideale pentru orice locuinta, in tendinte, importate de la producatori de ceramica din Undefasa, Spania.

Gresie racoroasa sau aspectul parchetului? Ce sa aleg?

Daca esti genul de persoana care prefera aspectul lemnului si vrei sa mergi pe un stil mai rustic, dar totusi preferi cand mergi prin casa sa simti racoare si sa-ti fie mai usor sa cureti podeaua, atunci exista o solutie. Nu trebuie sa renunti la niciunul din aceste aspecte, ci poti alege gresia cu design ca al parchetului. Nimeni nu va banui o clipa la prima vedere ca nu este, de fapt, parchet. Nu oricine suporta sa aiba picioarele calde atunci cand se plimba prin casa. In plus, spre deosebire de parchet, gresia este mai usor de intretinut, mult mai durabila si nu necesita o ingrijire speciala. Parchetul trebuie protejat de umiditate si spalat cu solutii special destinate.

Totusi are si parchetul avantajele sale, in special pentru persoanele care prefera caldura. De asemenea, parchetul este mai rezistent la impact decat gresia, deci daca ai scapat o oala pe gresie este foarte posibil sa o ciobesti. Indiferent de alegere, consultantii de la Imperial White te vor ajuta sa alegi varianta mai potrivita pentru stilul casei, preturile sunt mai mult decat convenabile in raport calitativ, iar ei ofera solutii personalizate in functie de fiecare proiect de constructie in parte.

Desigur, pentru cei ce doresc un plus de lux adus unei incaperi, granitul este o optiune excelenta, iar acestia dispun chiar si de astfel de modele in catalogul lor.

Se mai poarta mozaicul?

Mozaicul va fi mereu o alegere timeless si este destul de utilizat chiar si in baile de prezentare pe la showroom-uri. De obicei, este vorba despre o parte a unui perete realizat din mozaic, ce aduce un accent stilistic, ce atrage atentia din prima. Este o optiune inedita de a intregi aspectul unei bai, spre exemplu.

Nu ai nevoie de o suprafata mare acoperita pentru a produce efectul dorit. Totodata, mozaicul este o optiune mai costisitoare, insa merita investitia daca iti doresti o baie ca desprinsa din revistele home deco. Lasa echipa Imperial White sa te ajute cu materialele potrivite, de calitate, servicii profesionale si promptitudine.