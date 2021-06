Relaxare pe balta! Vrei sa mergi la pescuit? Iata cum trebuie sa te pregatesti

Nimic nu este mai relaxant decat sa petreci o zi intreaga pe malul unui lac admirand natura si bucurandu-te de linistea locului. Pescuitul este pentru unii un sport, in timp ce pentru altii este cea mai buna metoda de relaxare, deoarece pret de cateva ore pot uita complet de toate grijile si problemele zilnice.

Prima oara la pescuit?

Pescuitul nu este o arta complicata. Ba din contra! Este foarte simplu sa te pregatesti pentru o zi de pescuit, chiar daca nu ai mai facut asta pana acum. Trebuie doar sa tii cont de cateva lucruri simple si sa alegi ustensilele potrivite pentru tine.

Partidele de pescuit sunt o placere, nicidecum un stres. Prin urmare, dupa achizitionarea echipamentului necesar pentru pescuit, trebuie doar sa tii cont de cateva reguli simple si sa te relaxezi.

Echipamente necesare pentru pescuit

In primul rand ai nevoie de undite de pescuit profesionale. Este foarte important ca in moemntul in care mergi pentru prima oara la pescuit sa ai cu tine un set undite, pentru a deprinde arta pescuitului. Pe internet, dar si in magazinele de specialitate, vei gasi undite de pescuit ieftine care sunte perfecte pentru un incepator.

Daca vrei sa pescuiesti la lanseta, inainte de a achizitiona lansete de pescuit, trebuie sa stii la ce peste vrei sa dai. De exemplu, pentru caras este potrivita o lanseta de pana in 3 metri. In shcimb, pentru crap trebuie sa alegi o lanseta de 3-3,9 metri.

De asemenea, vei mai avea nevoie si de o mulineta. In alegerea mulinetei trebuie sa fii atent ca aceasta sa aiba un numar cat mai mare de rulmenti astfel incat mulinarea sa fie usoara si rapida. Cu cat mulineta are un numar de rulmenti mai mic, cu atat vei mulina mai mult. Ideal este ca o mulineta sa aiba peste 5 rulmenti.

Pe langa undite si mulinete cei mai avea nevoie de un set accesorii pescuit care sa cuprinda guta, ace, plute, greutate (de regula plumb), pluta, monturi, si bambina. De asemenea vei mai avea nevoie de accesorii pescuit ieftine precum suport pentru undita sau un rod pod pentru lansete. Fara aceste accesorii de pescuit munca ta este inutila.

Nada si momelile, foarte importante

Dupa ce ai achizitionat toate ustensilele pentru pescuit este important sa achizitionezi momelile si nada.

Momeala pentru pescuit se alege in functie de pestele pe care vrei sa-l prinzi. Carasul se prinde la mamaliga, viermisori si la rama. Crapul se prinde la boiles, porumb, pelete si cubulet de mamaliga.

In schimb, daca vrei sa dai la rapitor, trebuie sa legi fie lingurite speciale (momeli artificiale in forma de pesti), fie sa dai cu momeala vie (pesti de mici dimensiuni).

Nada de pescuit este la fel de importanta ca momeala. Fara aceasta pestii vor veni mai greu la momeala. Nada are menirea de a atrage pestii in zona in care pescuiesti. Nada este compusa de regula din mamaliga cu diverse arome (usturoi, vanile sau fructe). Daca nu doresti sa o prepari acasa o poti cumpara din magazinele de specialitate. Iar in cazul in care dai la lanseta, nada se adauga pe montura cu arc pentru a atrage pestii.

Fir intins!