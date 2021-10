Cum se conservă mustul pentru iarnă: rețeta Irinei Loghin. Care sunt beneficiile sucului stors din struguri VIDEO

Este sezonul mustului, băutura naturală obţinută din struguri în prima parte din procesul de producţie a vinului.



Sucul stors din struguri conţine apă și săruri minerale. Este bogat în vitaminele A, B1, B2 şi fructoza.

Ads

Beneficiile consumului de must

Previne cancerul

Stimuleaza metabolismul

Îmbunătățește memoria

Fortifica sistemul imunitar

Amelioreaza problemele digestive

Este benefic pentru sănătatea cardiacă

Ajută la menținerea tenului curat și tânăr





Cum se conservă mustul pentru iarnă

Iubitorii acestei băuturi se pot bucura de beneficiile ei și în sezonul rece.

Sunt câteva metode prin care aceasta poate fi păstrat, după cum le-au împărtășit pe Facebook, membrii grupului "Mâncarea oamenilor de la țară":



"Dacă te ajută, eu am conservat cândva. Am adăugat zahăr, l-am fiert pe flacără până a dispărut spumăa, amestecând continuu și l-am pus fierbinte în sticle."

"Se fierbe. Sau în sticla de must se pune o aspirină."

"Se pune mustul la fiert, se spumuiește și la final îl pun în sticle de sticlă cu capac și îl duc la beci! Stă așa și ani de zile fără altceva adăugat, doar must!"

"Fiert jumătate, pus peste cealaltă jumătate nefiartă, perfect! Probat!"

"Prin fierbere, se ia spuma și se pune la sticle, se acoperă sticlele cu pături, se lasă să se răcească, apoi la beci."

"Se fierbe și când aruncă se spumă se ia cu spumarul. Când e limpede, curat, se pune la sticle din sticlă, nu din plastic, se împăturește și după 2două zile se scoate și la beci cu el. Ține și 2 ani. La sticle se pune când fierbe domol."

"După ce îl strecurați, îl puneți la sticle ca pe compot și-l fierbeți la Bain Marie."

"Se fierbe, se adună spuma care se formează focul trebuie să fie mic. După ce nu mai face spumă se lasă să se răcească un pic și apoi se pune în sticle de sticlă închise bine. Se ține la rece."

"Fiert și luat spuma, și pus direct în sticlă de sticlă, așa fierbinte cum este."

"Se pune la fiert până la 60 grade, fără nici un conservant. Se pune în recipiente și se lasă la răcit, apoi în beci sau în cămara."

Ads

"Se pune conservant și ține și 2 ani."

"Eu îl pun la congelator (nu plin ochi petul)."

"Eu îl pun în pet- uri de 500 ml și îl congelez. Fără zahăr, aspirină sau alți conservanți. Când am poftă îl scot de searăa din congelator și îl pun în frigider sau pe masă în bucătărie. Nu i se modifică gustul sau dulceața. Singurele dezavantaje - ocupă mult spațiu în congelator și trebuie consumat în maxim 24 ore."

"Două pliculețe de conservant la 10l de must sau fiebeti 5 l de must până scade jumătate și amestecați cu alți 5 l proaspăt, când s-a răcit."

"La 5 litri de must cât o nucă, drojdie, în fiecare zi, timp de 10 zile, vânturat."

"Ai mei părinți îl congelau în ladă, când îl dezgheți e super bun. Ce fain să bei must primăvara, iarna."

"Fiert. Se oprește fermentația. Sau crud și pui un vârf de cuțit de benzoat de sodiu de la farmacie, este special pentru a opri fermentația. Oricare din cele două funcționează, păstrat la rece în pivniță."

"Eu la o damigeană de 25 de litri de must pun 400 gr de hrean ras, îl las la macerat 2 săptămâni îl scot mustul strecurându-l. Îl pun în sticle de sticlă în beci."

Ads

"Vă rog încercați cu o aspirină la 3 kg de must. Lăsați să răsufle o săptămână prin dop cu furtun."

"Aspirină și rămâne must, eu am la vânzare, este natural, clienții decid dacă pun sau nu în el ceva, eu așa îl țin pentru mine, o aspirină la 2 litri."

"Sticle de sticlă, de apă minerală/ plata, care au capace metalice sau borcane, sticle din alea de tip bulion.

Se umplu cu must, din primele 3 zile maxim, și se fierb exact ca pe compot.

Se răcesc și se păstrează că și pe celelalte borcane.

Nu se adaugă nimic altceva în sticle (zahăr, conservat, hrean, etc.)

Când se servește, se strecoară, dacă este cazul sau se trage cu un furtunaș, pentru a nu se combina cu drojdia lăsată la fund.

Garantat, se păstrează ani de zile. Doar că va fi atât de bun încât, probabil, nu apucă primăvara."

Rețeta de must a Irinei Loghin

Una dintre rețetele celebre care circulă pe Internet este cea a Irinei Loghin:

Ads

Peste mustul obţinut din struguri, căpşunică se numeşte soiul, se pune hrean dat prin blender, circa 250 de grame, la o damigeană de 25 de litri.

"Dragii mei, în ciuda vremii de afară, să nu uităm că și toamna are frumusețea și bogăția ei!

Pentru cei care m-ați întrebat cum să "tăiați" mustul, astfel încât să nu mai fermenteze - la un litru de must adăugați hrean ras, cam cât luați între degete. Mustul rămâne așa cum este pentru cel puțin un an", a scris artista pe pagina sa, pe Facebook.