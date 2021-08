Moda din Romania si catalogul online Miomoda.ro!

Industria de moda din Romania s-a dezvoltat foarte mult in ultimii zece ani. Sunt mult mai multe magazine online de moda in prezent decat erau in trecut. Colectiile de haine sunt mult mai variate, produsele sunt mult mai moderne si din ce in ce mai de calitate. Magazine online de moda foarte complexe se deschid astazi si in Romania, oferind clientilor de aici produsele care se vand si in strainatate. Catalogul online de moda MioModa.ro este unul din exemplele noastre!

Magazine online de moda foarte moderne

Ads

Comertul online se dezvolta din ce in ce mai mult, oferind clientilor produse de toate genurile. Cumparaturile online sunt din ce in ce mai solicitate, datorita timpului liber scurt pe care il avem la dispozitie, datorita avantajului mare de a avea posibilitatea sa alegem dintr-o gama mult mai variata de produse precum si datorita preturilor mult mai competitive. Astazi, practic, suntem in permanenta la curent cu variate campanii de promotii speciale si reduceri de sezon precum si cu lansari de colectii noi de produse.

Catalogul online Miomoda.ro este un magazin online care ofera clientilor sai foarte multe produse comercializate de un numar mare de magazine online partenere, care fac parte din industria fashion si accesorii.

Pulovere groase si malete, bluze pentru femei si barbati, hanorace pentru femei, geci si paltoane de iarna, pantaloni de stofa, pantaloni subtiri, blugi, pantofi de toamna, ghete si cizme pentru iarna, costume de baie, bijuterii, camasi si bluze subtiri, caciuli si manusi sunt doar cateva categorii de produse care va pot fi de folos mai ales pentru sezonul ploios care se apropie curand.

Geci si paltoane femei

Catalogul online de moda Miomoda.ro ofera in acest moment o colectie de geci si paltoane formata din 2549 de produse realizate de 115 branduri renumite la noi in tara dar si in strainatate.

Desi este aproape imposibil sa recomandam produsele din aceasta categorie, o sa incercam sa va propunem cateva modele sugestive. Nu ezitati insa sa accesati chiar acum site-ul de prezentare pentru a face cunostinta cu toate produsele oferite spre vanzare.

Geaca G-Star Row este prima noastra recomandare pentru toamna acestui an pentru doamne si domnisoare. Produsul este comercializat de catre magazinul online Answear.ro. Este un produs modern cu fason drept, gluga este stransa cu snururi. Geaca de acest tip se incheie cu fermoar, este matlasata. Captuseala ii ofera rezistenta foarte buna la frig si vant. Materialul este de tip neted, lungimea manecii este de 60 cm, latimea la subrat este de 48 cm si latimea in umeri este de 44 cm. Dimensiunile acestea corespund marimii S. Compozitia materialului este poliester 100%.

Ads

Acest model frumos si simplu de geaca poate fi purtat cu o pereche clasica de jeans grosi sau cu o frumoasa pereche de pantaloni confectionati din stofa groasa de iarna. Mai poate fi asortata cu o fusta de stofa lunga. Poate fi purtata si la inceputul sezonului de iarna 2022. Pretul produsului este de doar 709.90 de lei.

Mai puteti alege din colectia aceluiasi magazin partener Asnwear.ro si un model de geaca mult mai ieftin. Este vorba despre geaca Jaquelin de Young care costa doar 139.90 de lei. Sunt 4 culori disponibile. Noi va recomandam doar doua culori: galben si negru.

Geaca este captusita, are fasonul drept, buzunare oblice, gluga. Se incheie in mod clasic cu fermoar, este matlasata. Materialul din care este confectionata este sintetic, poliester 100%.

Rochii pentru toate anotimpurile

Rochiile din colectia Miomoda.ro sunt pentru toate categoriile de varsta si pentru toate gusturile. Pentru sezonul de toamna 2021 va recomandam un model de rochie lunga foarte lejera si practica din colectia Answear Lab. Este vorba despre o rochie confectionata din tesatura ornamentata. Poate fi purtata cu o frumoasa pereche de ghete de toamna negre si inalte, care se incheie in sireturi. Are un fason clos, incheiere scurta cu nasturi, buzunare oblice. Este confectionata din stofa subtire, inflexibila. Compozitia este de 10% lana si 90% vascoza.

Ads

Produsul este comercializat de magazinul online partener Answear.ro. Pretul este de doar 249.90 de lei.

Daca aveti nevoie de un model de rochie mult mai calduroasa si mai eleganta, va recomandam sa alegeti modelul de rochie Liviana Conti. Este o rochie foarte potrivita pentru sezonul de iarna. Materialul este compus din elastan 5%, mohair 38%, poliamida 19% si lana 38%. Modelul este mulat, maneca lunga, decolteul rotund. Materialul este tricotat, flexibil. Este indicata pentru persoanele care au o silueta de invidiat. Ies in evidenta toate formele intr-un mod placut. Sunt disponibile mai multe marimi. Pot fi asortate ghete lungi negre din piele naturala sau cizme fara toc, dupa preferinte.

Pretul produsului este de 1299 de lei.

Pentru ca vor mai fi si zile calduroase, ce este drept, nu prea multe, va propunem un model de rochie confectionata din material de tip vascoza cu maneci trei sferturi. Face parte tot din colectia magazinului partener Answear Lab.

Rochia are un imprimeu foarte frumos si costa doar 179.90 de lei. Poate fi purtata cu cizme sau ghete inalte negre. Are fasonul in clos si decolteul in V. Este un model de rochie cu maneci decorative aplicate trei sferturi. Stofa este subtire si inflexibila. Sunt multe marimi disponibile. Fiind vorba despre un model de rochie cu un imprimeu foarte elegant, poate fi purtata la un eveniment important de zi si chiar si la o petrecere mai putin sofisticata.

Ads

Mai sunt disponibile si multe alte modele de rochii de acelasi tip cu imprimeuri diferite. Merita sa analizati oferta aceasta, pentru ca preturile sunt foarte mici. Daca nu o sa fiti multumiti de produs, il puteti returna imediat.

Nu ezitati sa vizualizati inclusiv colectia de incaltaminte pentru sezonul de toamna-iarna. Acum sunt multe produse pe stoc, insa in viitor solicitarile vor fi din ce in ce mai importante. Daca in cazul rochiilor, colectia catalogului online de moda Miomoda.ro include in acest moment un numar de 13050 de produse realizate de 320 de branduri, oferta pentru incaltaminte este la fel de generoasa si in acest sezon.

Vom reveni cu recomandari la fel de interesante, de actualitate care dorim sa fie si foarte utile pentru dumneavoastra!