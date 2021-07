Lenjerii de pat pentru verile calde - La moda si racoroase!

Vrei o lenjerie de pat confortabila sau o patura moale si eleganta pentru a te relaxa in propria casa? O camera in care vei folosi o lenjerie de pat luxoasa, cu o atingere confortabila si un design superb, va schimba atmosfera interioara si va aduce un plus de armonie si relaxare.

Lenjeriile de pat si paturile de pe CumparaMisim.ro sunt originale si sinonime cu luxul, sunt confortabile atat pentru zilele calde, cat si pentru serile mai racoroase. Astfel de produse arata grozav, sunt moderne si placute la atingere, au un design fantastic si cu siguranta isi merita pretul stabilit.

Cum sa alegi lenjeria de pat perfecta, in aceasta vara?

Cu siguranta alegerea depinde intr-adevar de preferintele personale. Un criteriu ar fi materialul din care este realizat acest produs, iar in acest sens, un loc aparte il ocupa bumbacul. Fara indoiala lenjeria de bumbac 100% este cea mai populara, deoarece asigura echilibrul perfect intre pret si calitate.

Colectia de pe CumparaMisim.ro din acest an include si lenjerii de pat PUCIOSA ROMANIA care sunt produse de lux, asigura o experienta de somn foarte confortabila, pot rezista testului timpului, chiar si dupa spalari repetate.

Alte optiuni excelente de pe CumparaMisim.ro ar putea fi:

Lenjeriile de pat din bumbac satinat superior

Lenjeriile de pat DAMASC HOTEL

Seturile de lenjerii de pat din bumbac finet gros

Lenjeriile de pat premium Turcia si CASA NEW CONCEPT

Lenjeriile de pat din catifea, din material cocolino

Lenjeriile de pat cu imprimeuri 3D, sau lenjeriile 3D digital print.

Bumbacul nu este doar respirabil, el este si confortabil, perfect si pentru persoanele cu pielea sensibila sau pentru copiii mici. Pentru aceasta vara sunt recomandate in general tesaturile usoare, care aduc si un plus de prospetime casei.

Bumbacul satinat capata mai multa relevanta in acest sens, este recomandat pentru anotimpul de vara. Specialistii sugereaza oamenilor sa opteze pentru tesaturi de inalta calitate si nu pentru materiale ieftine sau de calitate indoielnica (care ar putea transforma noptile de vara in ore de insomnie).

Avand in vedere acest lucru, cele mai bune tesaturi pentru lenjerii de pat, pe care ai putea paria sunt:

Tesaturile 100% bumbac care lasa corpul sa respire, absorb transpiratia si umezeala

Lenjeriile de pat din matase care sunt perfecte pentru vara, pentru ca sunt rezistente, confortabile si elegante

Lenjeriile de pat din in, bambus, damasc, finet, bumbac satinat

Tesaturile din bumbac si poliester, sau care combina cu usurinta prospetimea fibrelor naturale cu durabilitatea poliesterului.

Pe CumparaMisim.ro poti gasi promotii mari si oferte de nerefuzat, la astfel de produse, ca de exemplu:

Oferta TRIO la paturi - cumperi 3 paturi si platesti mai putin

Lichidare stoc la paturi si lenjerii de pat, reducerile la aceste produse sunt peste 50%

Lenjerie de pat dublu + pilota ideala pentru orice anotimp

Lenjerie de pat dublu din finet cu 6 piese + o patura pufoasa cocolino

Oferta 1+1 GRATIS la lenjerii de pat si altele.

In lunile de vara sunt la moda lenjeriile de pat cu imprimeuri in culori pastelate, in tonuri luminoase si stralucitoare, care creeaza o atmosfera placuta, armonioasa si relaxanta si in plus, transmit o senzatie placuta, curata, reflecta lumina naturala.

Daca locuiesti intr-o zona de munte, unde serile sunt mai racoroase, atunci dormitorul tau ar avea nevoie si de o patura eleganta sau de o cuvertura de pat care sa imbunatateasca si aspectul de design interior in camera. Colectia de pe CumparaMisim.ro include astfel de produse elegante, cum sunt de exemplu:

Patura pufoasa tip fluffy pentru pat dublu

Patura pufoasa grofata pentru pat dublu, in culori delicate, de bej, crem, gri, maro, mov

Patura pufoasa cocolino din microfibra 100%, dimensiuni mari de 200 x 230 cm.

De asemenea, sunt foarte deosebite si pernele din acest magazin online, care adauga un farmec aparte dormitorului, prin forma, culori, tesaturi cu imprimeuri frumoase, fara a diminua prospetimea camerei.