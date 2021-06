Lenjeria intima, barometrul starii de bine - iata ce interesant suna oferta de la Conte Elegant!

Paradoxal, lenjeria intima nu este cea despre care unii ar vorbi cu lejeritate sau despre care ar dori sa vorbeasca. Insa, inevitabil, aceasta face parte din lista de necesitati pentru toata lumea. Nu este de ignorat calitatea acesteia, intrucat de aceasta depinde starea de bine.

Despre lenjerie dama stie mai bine Conte Elegant, unul dintre cei mai mari producatori de lenjerie si ciorapi, din Europa de Est si Asia. In online se adreseaza publicului larg cu o gama vasta de produse. Pentru ca intelege ce contributie majora are lenjeria pentru oricine, ca de aceasta se leaga inclusiv sanatatea intima intr-o oarecare masura.

In pagina oficiala, Conteelegant.ro, regasim produse de marca Elsi - cu un excelent raport calitate-pret, Conte Kids, Diwari si bineinteles Conti, ce presupune produse precum ciorapi, sosete, costume de baie si lenjerie intima. Nu degeaba isi asociaza activitatea, brandul in sine cu deviza Family Collection, avand asadar disponibile textile pentru toate categoriile de persoane. Se concentreaza insa foarte multe pe publicul feminin.

Pentru toate pretentiile feminine, Conte Elegant vine cu lenjerie de calitate

Atunci cand ne gandim la lenjeria intima automat ne gandim la necesitatea de a purta tesaturi de calitate, materiale care ne rasfata pielea si o lasa sa respire. Altfel totul devine un chin. Nu stim ce inseamna o zi chinuita, cu o stare pe masura pana cand nu purtam lenjerie cu o marime nepotrivita siluetei sau din materiale departe de confortul dorit.

Asadar Conte Elegant propune variante de calitate. Linia Gisela spre exemplu este despre lenjerie intima din bumbac organic sau microfibra. Regasim aici modele laser cut, adica create special pentru a fi evitate cutele inestetice formate pe sub haine, nu au margini accentuate si cusaturile nu sunt la vedere.

Varietatea de optiuni cuprinde de toate, pentru toate preferintele. Astfel, femeile pot dori pe cele clasice, simple, cu talie normala. In functie de ceea ce poarta, pot prefera in schimb pe cele cu talie joasa sau de ce nu pe cele cu un usor efect modelator si deci cu talie inalta. Oricum ar fi, exista stoc generos la Conte Elegant.

Push up, sport, cu dantela, cu intaritura, am avea destul de multe de enumerat aici. Nu sunt de omis insa cele asa-zise invizibile. Le regasim de asemenea in linia Gisela. Astfel de lenjerie intima este alegerea perfecta mai ales in acest sezon cand este timpul perfect pentru tinutele lejere, fluide, vaporoase. Ori la acestea nu pot fi asociate seturi de lenjerie intima care atrage atentia, ci tocmai cea subtila.

Astfel de chiloti sunt usor de purtat, se simt perfect pe piele, permit miscari in voie si rasfata pielea. Sunt din microfibra si vin ca forma in diverse variante, de la cei brazilieni la cei clasici.

Promotii, oferte, noutati de la Conte Elegant

Descoperiti la Conte Elegant si promotiile. Acum inca activa este cea cu 2+1 la gama de chiloti de dama, dar si cea care presupune sa adunati puncte de fidelitate. Detalii in pagina oficiala.