IMOD Flowers – O florarie altfel

Florile sunt modul prin care natura ne transmite iubire, optimism si sanatate. Fara flori nu ar exista albinutele, nu ar exista peisajele multicolore prinse in fotografiile de pe Instagram si nu ar exista zambetele nascute din fiecare buchet oferit.

Cu siguranta, florile ne fac mai fericiti, iar acest lucru este esenta care sta la baza proiectului IMOD Flowers.

Ce este IMOD Flowers?

Este o florarie cu suflet din Bucuresti, pe care o poti gasi in Afi Cotroceni, daca vrei sa mirosi buchetele inainte de a le cumpara sau sub forma de florarie online, daca vrei sa trimiti un cadou sau sa descoperi tablourile florale din confortul propriei case.

Este o florarie nascuta din iubirea pentru culoare si miresme imbatatoare, care transforma fiecare buchet intr-o adevarata opera de arta.

Initiatorii IMOD Flowers au vrut sa surprinda esenta fiecarui fir de floare si sa o transmita intr-un mod simplu tuturor. In felul acesta s-au nascut buchete spectaculoase, in care sunt prezente atat flori clasice, precum trandafirii si lalelele, cat si flori mai putin cunoscute, precum Eusoma sau Helleborus.

Ce iti poate oferi IMOD Flowers?

Iti ofera flori, insa nu oricum, ci desenand tabloul perfectiunii. Indiferent ca vrei sa oferi un buchet colorat persoanei iubite, ca vrei sa oferi un cadou unei prietene sau ca vrei sa ii arati mamei tale ca o iubesti, buchetele IMOD Flowers sunt perfecte. Acestea inglobeaza urmatoarele calitati:

Sunt compuse din flori proaspete, care pot rezista fara probleme zile intregi;

Sunt rezultatul unei experiente de ani de zile pe care artistii florariei au acumulat-o;

Contin flori care transmit exact pesajul pe care vrei sa il transmiti;

Sunt bogate si variate.

Artistii IMOD Flowers nu iti ofera doar buchete frumoase, ci si consultanta pentru a alege buchetul perfect pentru momentul tau.

De asemenea, pe langa flori ofera si solutii inedite de decor, cum ar fi tablourile din muschi si licheni stabilizati.

Cand poti apela la IMOD Flowers?

1. Atunci cand vrei sa oferi un buchet de flori sau o cutie cu flori cu ocazia unei zile de nastere, a unei zile onomastice sau a unui eveniment special din viata cuiva;

2. Atunci cand vrei sa oferi un buchet de flori la o nunta;

3. Atunci cand vrei sa organizezi un eveniment intr-un décor perfect (evenimente corporate, nunti, botezuri, receptii, etc);

4. Atunci cand simti ca din casa ta lipseste delicatetea unor flori colorate;

5. Atunci cand vrei sa oferi un cadou special, insa simti ca inspiratia nu este alaturi de tine.

Ce trebuie sa mai stii despre IMOD Flowers? Intrebari si raspunsuri

1. Unde sunt livrate buchetele de flori? In Bucuresti si In jurul Bucurestiului.

2. Cat costa livrarea? Pentru buchetele livrate in Bucuresti, cu valoare de peste 150 de lei, livrarea este gratuita. Pentru buchetele livrate in zonele limitrofe, livrarea costa 30 de lei;

3. Cum se poate face plata? Plata se poate face la livrare, direct pe site, cu cardul bancar sau cu ordin de plata;

4. Pot fi personalizate buchetele de flori, daca cele de pe site nu sunt pe placul meu? Da! Fiecare client isi poate crea propriul buchet de flori;

5. Unde poate fi facuta comanda? Pe www.imodFlowers.ro, telefonic (0740.226.829), pe email (office@imodFlowers.ro) sau direct in boutique-ul de flori din AFI Cotroceni;